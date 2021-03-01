趙婷「無依之地」雙冠王 金球獎最佳影片最佳導演

趙婷以「無依之地」拿下金球獎最佳導演、最佳影片，華裔女導演一人。(Getty Images)

第78屆金球獎頒獎典禮28日採用線上舉行，首次雙主持人分居紐約與洛杉磯兩地，遠距主持，揭開新冠疫情期間好萊塢頒獎季的序幕，並擔任季末奧斯卡獎 的風向球。各界一致看好的華裔女導演 趙婷以「無依之地」(Nomadland，又譯游牧人生)，28日晚奪下最佳導演獎，成為第一位金球獎的華裔女導演。

Congratulations to Nomadland for taking home the award for Best Motion Picture, Drama at the #GoldenGlobes!pic.twitter.com/0JFBzERv6s — Golden Globe Awards (@goldenglobes) March 1, 2021

趙婷(右)執導，法蘭西絲麥朵曼(左)主演的電影「無依之地」奪金球獎最佳影片。(圖摘自推特)

首位華裔女導演 角逐奧斯卡大熱門

「無依之地」隨後再獲最佳戲劇類電影 ，成為今晚最大贏家，可望繼續角逐奧斯卡最佳影片；趙婷受獎時表示：「我說不出話來。」無依之地對她是一段悲傷與療癒的旅程，「我們不說再見，而是說『路上見』。」

已故漫威「黑豹」男星查德威克鮑斯曼以「藍調天后」獲得最佳戲劇類男主角。(路透)

「黑豹」鮑斯曼戲劇封王 「詐欺」羅莎蒙派克喜劇稱后

如外界預期，已故漫威「黑豹」(Black Panther)男星查德威克鮑斯曼(Chadwick Boseman)以「藍調天后」(Ma Rainey's Black Bottom)獲得最佳戲劇類電影男主角；羅莎蒙派克(Rosamund Pike)則靠在「詐欺女王」(I Care a Lot)的演出奪得最佳音樂及喜劇類電影女主角。

電視類最佳戲劇類影集女主角由「王冠」中飾演黛安娜王妃的艾瑪可林獲得。25歲的她，首度提名就獲得金球獎肯定。(Getty Images)

「王冠」最佳電視劇集 男女主視王視后

Netflix劇集「王冠」(The Crown)囊括最佳電視影集獎– 劇情類三項大獎，除了拿下最佳劇情外，英國25歲女星艾瑪可林(Emma Corrin)也靠黛安娜王妃一角拿下最佳女主角；飾演年輕查爾斯王儲的喬許歐康納(Josh O'Connor)則獲得最佳男主角。

最佳電視影集獎–音樂及喜劇類由「富家窮路」(Schitt's Creek)奪得，女主角凱瑟琳奧哈拉(Catherine O'Hara)拿下此類最佳女主角，而此類最佳男主角則由「泰德拉索」(Ted Lasso)的傑森蘇戴西斯(Jason Sudeikis)奪下。

Netflix影集「后翼棄兵」(The Queen's Gambit)獲得迷你影集電視電影類，其中24歲女主角安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy)打敗前輩女星，奪得此獎項最佳女主角；男星馬克魯法洛(Mark Ruffalo)靠HBO迷你影集「他是我兄弟」(I Know This Much Is True)拿下最佳男主角，他的妻小則在旁一起歡呼。

電視影集最佳男配角則獎歸「小斧頭」(Small Axe)的非裔男星約翰波耶加(John Boyega)，他得獎還高舉單腳，露出白襯衫下的休閒運動褲；同獎項最佳女配角則由出演「王冠」的吉蓮安德森(Gillian Anderson)獲得。

最佳電影劇本獎落艾倫索肯的「芝加哥七人案：驚世審判」(The Trial of the Chicago 7)；他特別稱讚同獎項的兩位女性入圍者，包括艾美爾拉德芬內爾(以「花漾女子」Promising Young Woman入圍)和趙婷，稱兩人說服他的女兒追求電影工作夢。

最佳音樂及喜劇電影得主為「芭樂特電影續集」(Borat Subsequent Moviefilm)，皮克斯作品「靈魂急轉彎」(Soul)抱回最佳動畫片和最佳電影原創配樂兩獎；「來日同行」(The Life Ahead)中的「看見」(Io Sì)獲最佳電影原創歌曲；最佳外語片獎歸「水芹」(Minari，暫譯)。

最佳電影女配角「失控的審判」(The Mauritanian)的茱蒂佛斯特(Jodie Foster)奪下，丹尼爾卡盧亞(Daniel Kaluuya)則靠「耶穌是我同夥」(Judas and the Black Messiah，暫譯)拿下最佳電影男配角。