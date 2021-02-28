一劑就有效 嬌生獲FDA批准 最快下周施打

FDA在27日緊急批准嬌生公司研發的新冠病毒疫苗，這是單劑就可奏效的美國核准的第三款新冠疫苗，不久即可展開配送。(路透)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)27日批准嬌生 公司(Johnson & Johnson)單劑新冠疫苗 的緊急使用授權，成為美國第三種有效疫苗；嬌生最快下周初開始配送疫苗，並承諾6月底前提供1億劑，屆時加上莫德納 和輝瑞疫苗，劑量將足供美國成人接種；而隨著疫苗選項增加，專家提醒能拿到什麼疫苗就接種什麼疫苗，越多人接種越能降低染疫率。

美國藥廠生產的莫德納疫苗(左)與輝瑞疫苗(右)，已開始廣泛施打。第三款的嬌生疫苗已被批准，可以產量使用。專家指疫苗種類選擇增加，不要挑剔，有什麼就打麼。(美聯社)

●嬌生+莫德納+輝瑞 年中可供5億劑足夠全美施打

嬌生承諾在6月底前供應美國1億劑單劑疫苗，莫德納和輝瑞則預計在7月底前供應6億劑的兩劑疫苗，到時供應疫苗量可望超過全美成人所需的接種劑量。

不過聯邦與州衛生官員擔心，雖然有紮實數據證明嬌生疫苗的效能，但恐怕有些人可能會覺得嬌生疫苗有效率低、比較差。

●嬌生有72%效能 85%可避免出現重症 100%可免於住院和死亡

嬌生在美國臨床實驗有72%效能，雖然低於莫德納和輝瑞研究中95%左右的效能，不過在嬌生橫跨三大洲的大規模試驗中，嬌生單劑疫苗有85%效能可避免新冠病患出現重症，以及100%效能可免於住院和死亡；研究報告也註明，患者年齡愈高，預防感染率也會跟著降低。

紐約市民在疫苗接種站外，排隊等候施打。(美聯社)

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)27日受訪時表示：「不一定要玩數字遊戲，嬌生新冠疫苗很好，我們需要有越來越多好疫苗。」

佛奇指出：「不用比較效能差異，接受現在你有三種高度有效疫苗的事實，就是這樣。」

FDA代理局長珍娜．伍德考克(Janet Woodcock)27日表示，三種新冠疫苗都有效且均能預防新冠患者住院和死亡；「嬌生疫苗有效且符合聯邦標準，但三種疫苗未經相互檢測，因此難以進行數據比較。」

●嬌生有優勢 可存放冰箱三個月 不須低溫冷凍

提供CDC建議的疫苗專家委員會將在28日會晤，討論嬌生疫苗是否應優先提供特定族群接種、以及擬定給州衛生官員引頸期盼的疫苗建議。

一名消息人士透露，嬌生疫苗3月1日開始配送，最快2日可送達各州；嬌生表示預計3月底前在國內配送2000萬劑疫苗，夏季前配送1億劑。目前嬌生也尋求歐洲和世界衛生組織(WHO)的緊急使用授權，並計畫在今年底前生產約10億劑疫苗供應全球，英國25日最先批准嬌生疫苗緊急使用。

嬌生單劑新冠疫苗有多項優勢，地方衛生官員希望配送嬌生疫苗至偏遠疫苗診所、遊民中心以及在船艦上待數月的水手，因為難以確保這些人能在接種首劑疫苗的三到四周後返回接種第二劑。此外，嬌生疫苗更容易保存，可存在冰箱長達三個月，有別於莫德納和輝瑞需要極低溫冷凍。

加州洛杉磯市內免費疫苗接種站。(美聯社)

●三種疫苗打哪種? 專家：不要挑，有什麼就打什麼

有鑑於民眾面對新冠疫苗選擇增加，可能不知所措，專家建議有什麼疫苗就接種什麼疫苗；波士頓大學醫學院助理教授巴洛卡斯(Joshua Barocas)說：「疫苗最大的幫助在於減少染疫住院及死亡人數。只要有越多人接種疫苗，『就越有機會幫助每個人降低感染的機率』，無關乎你接種的疫苗廠牌是什麼。」