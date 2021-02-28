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卡特夫妻接種完疫苗重回教堂 仍戴口罩、保持社交距離

記者顏伶如／綜合報導
前總統卡特伉儷的2018年檔案照。(美聯社)
前總統卡特伉儷的2018年檔案照。(美聯社)

喬治亞州平原鎮(Plains)的馬拉納瑟浸信會教堂(Maranatha Baptist Church)牧師羅登(Tony Lowden)在上周日的禮拜會上循例宣布例行事項，也呼籲教友捐贈起司通心麵(macaroni and cheese)給當地食物銀行；羅登還宣布一項好消息：前總統卡特(Jimmy Carter)伉儷已經回來做禮拜了。

96歲的卡特與93歲妻子羅莎琳‧卡特(Rosalynn Carter)雙雙完成新冠疫苗接種後，已經連續兩個周日回到馬拉納瑟浸信會教堂參加禮拜。

馬拉納瑟浸信會教堂臉書專頁分享影片畫面顯示，羅登在禮拜會上說：「讓我們歡迎他們回來。」影片中，坐在前排固定位置的卡特夫妻雙雙戴著口罩，揮手對著為他們鼓掌的教友致意。

羅登對教友說道，如果想要接近卡特伉儷時，遭到特勤人員攔截，原因只是教堂嚴格規定必須保持社交距離

卡特夫妻長年都是馬拉納瑟浸信會信徒，兩人都是唱詩班成員，卡特還多年擔任周日教會學校老師。過去數十年間，民主黨總統候選人及來自全美各地的訪客，紛紛前來馬拉納瑟浸信會教堂周日學校，聆聽這位前任總統授課。馬拉納瑟浸信會教堂座落於喬州西南部的農業社區，是卡特的成長故鄉。

卡特是在1981年加入馬拉納瑟浸信會教堂，時間點就在教堂宣布歡迎非洲裔民眾加入之後。

從白宮卸任後的四十年歲月裡，卡特以前總統身份投入促進人權、對抗貧窮等改革運動，並撰寫多本書籍。2002年，卡特獲頒諾貝爾和平獎。

然而，近幾年間，卡特多次出現健康問題。他在2015年宣布醫師診斷出癌症正在擴散，因腦部出現轉移性黑色素瘤(metastatic melanoma)接受治療後，則宣布已經抗癌成功。

2019年，卡特在自家摔跤後髖部骨折而開刀，幾個月後又因另一次摔跤而送醫，眉部上方縫了數針。

諾貝爾 社交距離 癌症

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