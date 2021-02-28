我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2855萬 佛州破190萬

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

美檢測需求降、關檢測站 專家：民眾暴露病毒風險日增

編譯盧炯燊／綜合27日電
全美檢測人數陡降，令人擔心會增加民眾感染風險。圖為在一名藥劑師26日在賓州史克蘭頓市一所高中校園，指引駕車者如何進行施打疫苗。(美聯社)
全美檢測人數陡降，令人擔心會增加民眾感染風險。圖為在一名藥劑師26日在賓州史克蘭頓市一所高中校園，指引駕車者如何進行施打疫苗。(美聯社)

經過一年的努力提高新冠病毒檢測水平後，全國各地社區對檢測的需求急劇下降，部分檢測站甚至要關閉；這個情況也讓公衛專家憂心民眾暴露在病毒下的風險日增。

全美新冠疫情去年不斷惡化，平均每天要做檢測超過200萬次，到了1月15日達到最高峰，之後每天平均測試次數下降28%，這個下降也反映在疫情的其他方面，包括新確診、住院及死亡的數字。

就以加州洛杉磯郡為例，五個星期前，每周要做超過35萬次檢測，但現在180多個檢測站，每天只需動用檢測能力的三分一便可滿足檢測需求，一些檢測站已經關閉，檢測用的物資也要退回供應商。

但衛生官員警告，新出現的變種病毒仍會使疫情持續一段長時間，現在還不是放鬆警惕的時候；他們指出，疫情緩和的勢頭，加上嚴寒冬季天氣，假期季節的結束，抗疫疲勞以及將焦點轉向接種疫苗，都會讓人忽略了檢測；然而對於追蹤個案以及控制疫情來說，檢測仍然很重要。

拜登總統承諾會透過物資供應及政府協調，再投資數十億元來改善全國檢測系統；但隨著需求的大幅減少，未來有可能出現大量未有使用的檢測物資。亞利桑納州立大學研究人員預測，到今年6月，有關物物資將可達到每月能檢測近10億次，是目前每月約4000萬次的25倍。

儘管如此，檢測設施製造商仍在不斷提高產量，預計下個月還將有1.1億個家庭用的快速檢測工具投放市場。

隨著下月會有1.5億劑疫苗的交付，地方政府也將重心及人力資源轉移到注接種疫苗工作，肯定檢測會進一步下降。

對於檢測與接種疫苗孰者為重，專家之間也有不同意見，一些認為，美國必須加倍展開檢測工作，以避免出現如英國、南非及其他地方的變種病毒爆發。

洛克菲勒基金會的奎特醫生(Jonathan Quick)已向拜登政府建議，要加強檢測以追蹤激增的變種病毒。但國家和地區流行病學家委員會的恩格爾(Jeffrey Engel )指出，現在是接種疫苗而不是檢測。

從公共衛生的角度來看，檢測有助快速發現確診者，追蹤其接觸者並隔離他們，是能有效阻止病毒傳播。

廠商開發出來的快速新冠病毒檢測器。(美聯社)
廠商開發出來的快速新冠病毒檢測器。(美聯社)

檢測 疫情 疫苗

上一則

川規拜隨 與中國科技交易若危及國安 3月起禁止

下一則

一劑就有效 嬌生獲FDA批准 最快下周施打

延伸閱讀

1周2200名！無證童大量湧入 共和黨抨擊拜登政策

1周2200名！無證童大量湧入 共和黨抨擊拜登政策
眾院通過1.9兆元紓困案 拜登喊話參院：沒時間可浪費

眾院通過1.9兆元紓困案 拜登喊話參院：沒時間可浪費
FDA批准嬌生疫苗 拜登：好消息但防疫不得鬆懈

FDA批准嬌生疫苗 拜登：好消息但防疫不得鬆懈
眾院通過1.9兆救援計畫 加州州長紐森籲參院迅速批准

眾院通過1.9兆救援計畫 加州州長紐森籲參院迅速批准

熱門新聞

根據國會眾院的新版紓困法案，一戶四口人的低收入家庭，可獲逾1.4萬元紓困金。(Getty Images)

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

2021-02-27 06:12
拜登(左一)入主白宮後，他的家庭成為人們談論話題。圖中左二為第一夫人吉兒‧拜登，右一為兒子杭特．拜登。(Getty Images)

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

2021-02-24 21:25
規模1.9兆疫情紓困法案22日在眾院通過第一關，圖為支票示意圖。(Getty Images)

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

2021-02-22 22:14
拜登上台後首次軍事行動，下令空襲敘國親伊朗民兵組織。(路透)

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

2021-02-25 21:50
全美新冠死亡人數逼近50萬大關，總統的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）說，即使美國放寬其他的防疫限制，到了2022年國內民眾可能仍要戴口罩。Getty Images

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

2021-02-21 14:08
潘斯和川普在卸任後漸行漸遠，潘斯希望保持低調，不想在CPAC年會上與川普同台。(美聯社)

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

2021-02-21 21:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲
1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元
吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑
吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立