美檢測需求降、關檢測站 專家：民眾暴露病毒風險日增

全美檢測人數陡降，令人擔心會增加民眾感染風險。圖為在一名藥劑師26日在賓州史克蘭頓市一所高中校園，指引駕車者如何進行施打疫苗。(美聯社)

經過一年的努力提高新冠病毒檢測 水平後，全國各地社區對檢測的需求急劇下降，部分檢測站甚至要關閉；這個情況也讓公衛專家憂心民眾暴露在病毒下的風險日增。

全美新冠疫情 去年不斷惡化，平均每天要做檢測超過200萬次，到了1月15日達到最高峰，之後每天平均測試次數下降28%，這個下降也反映在疫情的其他方面，包括新確診、住院及死亡的數字。

就以加州洛杉磯郡為例，五個星期前，每周要做超過35萬次檢測，但現在180多個檢測站，每天只需動用檢測能力的三分一便可滿足檢測需求，一些檢測站已經關閉，檢測用的物資也要退回供應商。

但衛生官員警告，新出現的變種病毒仍會使疫情持續一段長時間，現在還不是放鬆警惕的時候；他們指出，疫情緩和的勢頭，加上嚴寒冬季天氣，假期季節的結束，抗疫疲勞以及將焦點轉向接種疫苗 ，都會讓人忽略了檢測；然而對於追蹤個案以及控制疫情來說，檢測仍然很重要。

拜登總統承諾會透過物資供應及政府協調，再投資數十億元來改善全國檢測系統；但隨著需求的大幅減少，未來有可能出現大量未有使用的檢測物資。亞利桑納州立大學研究人員預測，到今年6月，有關物物資將可達到每月能檢測近10億次，是目前每月約4000萬次的25倍。

儘管如此，檢測設施製造商仍在不斷提高產量，預計下個月還將有1.1億個家庭用的快速檢測工具投放市場。

隨著下月會有1.5億劑疫苗的交付，地方政府也將重心及人力資源轉移到注接種疫苗工作，肯定檢測會進一步下降。

對於檢測與接種疫苗孰者為重，專家之間也有不同意見，一些認為，美國必須加倍展開檢測工作，以避免出現如英國、南非及其他地方的變種病毒爆發。

洛克菲勒基金會的奎特醫生(Jonathan Quick)已向拜登政府建議，要加強檢測以追蹤激增的變種病毒。但國家和地區流行病學家委員會的恩格爾(Jeffrey Engel )指出，現在是接種疫苗而不是檢測。

從公共衛生的角度來看，檢測有助快速發現確診者，追蹤其接觸者並隔離他們，是能有效阻止病毒傳播。