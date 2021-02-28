不足？不公？部分州依年齡分配疫苗 恐難服務少數族裔

圖為在緬因州的空軍國民兵協助一位病患何處施打疫苗。(美聯社)

有鑑於疫苗 數量到初春仍將稀缺，康乃狄克州已決定放棄原本優先為65歲以下特定慢性病患者和一線工人接種的複雜疫苗接種計畫，改為僅依年齡分組施打疫苗；面對部分州改變決定，本以為自己是下一波接種對象的癌症 或糖尿病 患者，感到沮喪。

有衛生專家擔心，這樣一來，想在服務水平較低社區和少數族裔推動疫苗接種工作，會更加困難；但也有專家指出，如何決定疫苗接種優先順位，其實「沒有明顯對錯」。

根據康州新計畫，3月1日起，它將是全美第一個州開始為55歲到64歲以上的所有人接種疫苗；春季稍晚，該州將為年輕成人接種疫苗，唯一例外是教育人員和提供托兒服務者，他們也可以自3月起開始接種疫苗。

康州州長拉蒙(Ned Lamont)指出，統計顯示，染疫致死和住院風險依年齡增長而顯著增加。疾病防治中心（CDC）數據顯示，50至64歲年齡層染疫死亡率是30至39歲的九倍。

另一依年齡分組施打疫苗的州是羅德島州。該州將自3月中旬開始對65歲以下人群接種疫苗。但在60至64歲、50至59歲居民打完疫苗後，特定慢性病患者即可接種疫苗。6月起，16至39歲者也可接種疫苗。

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)調查指出，全美有40多州讓特定慢性病成年患者優先施打疫苗，通常是採「榮譽制」讓人自己證明是特定疾病患者。

免疫管理人員協會(AIM)執行長漢南(Claire Hannan)談到不同的優先排序時說，「其實沒有什麼萬靈丹。」約翰霍普金斯大學衛生安全中心傳染病專家阿達加(Amesh Adalja)表示，疫苗計畫初期目標是保護最脆弱人群，讓醫院不致人滿為患，但很難確定誰最容易受威脅，「作法沒有明顯對錯。」簡單依年齡區分，確實可以加快疫苗接種工作。

按年齡接種疫苗的最大好處是工作人員可輕易查看年齡，減少系統被濫用；在匹茲堡大學疫苗研究中心工作的齊默曼(Richard Zimmerman)教授表示，「這可能可以阻止某些人插隊。」

至於在馬里蘭州，等老年人接種疫苗完畢後，衛生當局將開始為16至64歲的一線工人和特定健康狀況成人接種。州衛生局發言人說，疫苗應可在幾個月內大量供應，屆時就不必按年齡畫分優先順位了。

確定疫苗接種最佳優先順序確實只是短期問題，疫苗劑量預計4月下旬呈指數增長，猶豫「要不要打疫苗」才是更大挑戰。佛羅里達大學兒科和流行病學教授拉斯慕森(Sonja Rasmussen)說，「我怕很快就會變成：我們手上的疫苗比想接種的人多。」