我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2855萬 佛州破190萬

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙漲逾20%

不足？不公？部分州依年齡分配疫苗 恐難服務少數族裔

記者胡玉立／綜合報導
圖為在緬因州的空軍國民兵協助一位病患何處施打疫苗。(美聯社)
圖為在緬因州的空軍國民兵協助一位病患何處施打疫苗。(美聯社)

有鑑於疫苗數量到初春仍將稀缺，康乃狄克州已決定放棄原本優先為65歲以下特定慢性病患者和一線工人接種的複雜疫苗接種計畫，改為僅依年齡分組施打疫苗；面對部分州改變決定，本以為自己是下一波接種對象的癌症糖尿病患者，感到沮喪。

有衛生專家擔心，這樣一來，想在服務水平較低社區和少數族裔推動疫苗接種工作，會更加困難；但也有專家指出，如何決定疫苗接種優先順位，其實「沒有明顯對錯」。

根據康州新計畫，3月1日起，它將是全美第一個州開始為55歲到64歲以上的所有人接種疫苗；春季稍晚，該州將為年輕成人接種疫苗，唯一例外是教育人員和提供托兒服務者，他們也可以自3月起開始接種疫苗。

康州州長拉蒙(Ned Lamont)指出，統計顯示，染疫致死和住院風險依年齡增長而顯著增加。疾病防治中心（CDC）數據顯示，50至64歲年齡層染疫死亡率是30至39歲的九倍。

另一依年齡分組施打疫苗的州是羅德島州。該州將自3月中旬開始對65歲以下人群接種疫苗。但在60至64歲、50至59歲居民打完疫苗後，特定慢性病患者即可接種疫苗。6月起，16至39歲者也可接種疫苗。

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)調查指出，全美有40多州讓特定慢性病成年患者優先施打疫苗，通常是採「榮譽制」讓人自己證明是特定疾病患者。

免疫管理人員協會(AIM)執行長漢南(Claire Hannan)談到不同的優先排序時說，「其實沒有什麼萬靈丹。」約翰霍普金斯大學衛生安全中心傳染病專家阿達加(Amesh Adalja)表示，疫苗計畫初期目標是保護最脆弱人群，讓醫院不致人滿為患，但很難確定誰最容易受威脅，「作法沒有明顯對錯。」簡單依年齡區分，確實可以加快疫苗接種工作。

按年齡接種疫苗的最大好處是工作人員可輕易查看年齡，減少系統被濫用；在匹茲堡大學疫苗研究中心工作的齊默曼(Richard Zimmerman)教授表示，「這可能可以阻止某些人插隊。」

至於在馬里蘭州，等老年人接種疫苗完畢後，衛生當局將開始為16至64歲的一線工人和特定健康狀況成人接種。州衛生局發言人說，疫苗應可在幾個月內大量供應，屆時就不必按年齡畫分優先順位了。

確定疫苗接種最佳優先順序確實只是短期問題，疫苗劑量預計4月下旬呈指數增長，猶豫「要不要打疫苗」才是更大挑戰。佛羅里達大學兒科和流行病學教授拉斯慕森(Sonja Rasmussen)說，「我怕很快就會變成：我們手上的疫苗比想接種的人多。」

疫苗 癌症 糖尿病

上一則

防伊波拉病毒 美6機場將監控幾內亞、剛果入境旅客

下一則

美確診連4天維持7萬例 平均單日接種240萬劑疫苗

延伸閱讀

FDA批准嬌生疫苗 拜登：好消息但防疫不得鬆懈

FDA批准嬌生疫苗 拜登：好消息但防疫不得鬆懈
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1 劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1 劑
中國首款腺病毒載體疫苗 「克威莎」年產5億劑效力68%

中國首款腺病毒載體疫苗 「克威莎」年產5億劑效力68%
英國1970萬人接種疫苗 新增確診和染疫死亡雙降

英國1970萬人接種疫苗 新增確診和染疫死亡雙降

熱門新聞

根據國會眾院的新版紓困法案，一戶四口人的低收入家庭，可獲逾1.4萬元紓困金。(Getty Images)

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

2021-02-27 06:12
拜登(左一)入主白宮後，他的家庭成為人們談論話題。圖中左二為第一夫人吉兒‧拜登，右一為兒子杭特．拜登。(Getty Images)

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

2021-02-24 21:25
規模1.9兆疫情紓困法案22日在眾院通過第一關，圖為支票示意圖。(Getty Images)

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

2021-02-22 22:14
拜登上台後首次軍事行動，下令空襲敘國親伊朗民兵組織。(路透)

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

2021-02-25 21:50
全美新冠死亡人數逼近50萬大關，總統的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）說，即使美國放寬其他的防疫限制，到了2022年國內民眾可能仍要戴口罩。Getty Images

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

2021-02-21 14:08
潘斯和川普在卸任後漸行漸遠，潘斯希望保持低調，不想在CPAC年會上與川普同台。(美聯社)

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

2021-02-21 21:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲

吳孟達走了！因肝癌病逝 享壽70歲
1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元
吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受

吳孟達病逝 周星馳：非常難過 還無法接受
嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑
吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立

吳孟達6年多前心臟衰竭開始注重健康 聽友人言遺囑早立