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1張圖看疫情：全美確診破2855萬 佛州破190萬

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美確診連4天維持7萬例 平均單日接種240萬劑疫苗

編譯郭宣含／綜合27日電
加州州長紐森26日在弗斯諾市探視一名接受新冠疫苗的婦女。(美聯社)
加州州長紐森26日在弗斯諾市探視一名接受新冠疫苗的婦女。(美聯社)

美國新冠疫情趨緩，單日新增確診人數已連四天維持在7萬例左右，遠低於1月初的30萬例；美國擴大新冠變種病毒基因排序，疫苗接種人數也持續成長，目前平均單日接種240萬劑疫苗。

根據約翰霍普金斯大學數據，截至27日晚間，全球新冠肺炎確診1億1374萬3397例，死亡252萬4119人，美國確診2855萬2577例，死亡51萬1983人。

約翰霍普金斯大學統計數據可見，美國新冠肺炎26日新增確診逾7萬3000例，低於前一天7萬7000例，更遠低於1月2日單日新增確診近30萬例；美國26日新冠病歿人數從前一天的2417人降至2151人。

紐約時報統計，美國新冠過去一周平均單日新增確診7萬8262例，比過去兩周單日平均大減29%；過去一周平均單日病歿2176人，比過去兩周單日平均減少20%；過去一周的新冠住院人數也比過去兩周數據降低30%。

新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)27日數據指出，目前全美逾5萬1000人染疫住院，其中逾1萬人在加護中心和3000多人戴呼吸罩。

聯邦疾病防治中心(CDC)27日數據顯示，全美已配送逾9640萬劑疫苗，接種逾7280萬劑，其中包括逾4843萬人接種一劑(美國人口14.6%)，逾2369人接種兩劑(7.1%)。

這些統計數據採用的是莫德納和輝瑞疫苗，兩種疫苗皆須接種兩劑。CDC27日數據顯示，美國26日接種近240萬劑新冠疫苗，寫下單日新高。

根據新冠病毒追蹤計畫數據，美國每日進行逾100萬次新冠檢測。全美各地持續發現新冠變種病毒，衛生官員也擴大基因排序作業以追蹤更具傳染性的新冠病毒株，並了解其影響；

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)表示，自她上任以來，美國新冠病例的病毒基因排序量大幅提升，從1月底一周400個樣本量提升至20日當周的逾9000個樣本量；CDC希望與州和私人實驗室合作，在未來幾周將排序樣本數量提升至2萬5000個。

瓦倫斯基24日在白宮新冠因應小組記者會上表示：「提升基因排序的資訊量，有助我們更了解在美國傳播的多種新冠變種病毒，包括病毒落在哪區以及如何傳播。」

美國 疫苗 CDC

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