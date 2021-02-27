1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

根據國會眾院的新版紓困法案，一戶四口人的低收入家庭，可獲逾1.4萬元紓困金。(Getty Images)

民主黨 掌控的國會眾院將通過金額高達1兆9000億元的疫情紓困法案，雖然調高聯邦最低工資為時薪15元條款出師不利，已遭參院 立法程序官以不符特別預算法規排除，但紓困法案過關，仍讓拜登總統兌現競選承諾，發給合於資格民眾每人1400元紓困金 ，四口之家最多共可拿1萬4000元紓困金。

眾院將通過的紓困法案內容，包括為民眾發放紓困現金支票、為企業提供紓困貸款，並為各州及城市提供防疫預算。

眾院表決前，白宮發表聲明重申對紓困法案的支持指出：「這項法案將讓政府得以執行計畫，改變疫情的方向。」聲明中也說，紓困法案將提供美國民眾及社區，「可以度過危機的一座經濟橋樑」。

就在紓困法案包括為民眾發放1400元紓困支票的同時，投資機構「雷蒙詹姆斯公司﹞(Raymond James)華府政策分析師米爾斯(Ed Mills)指出，這項法案可能讓四口之家共拿1萬4000元紓困金。

米爾斯說，根據紓困法案條文，家庭年收入15萬元以下的四口之家，今年1月發放的紓困支票，每人可獲600元紓困金，也就是可拿2400元，最新回合1400元紓困支票也是每人都可領取，總計便是8000元；如果再加上兒童補助金，每個家庭將可另外收到6000元至7200元之間。

米爾斯形容：「全民基本收入(universal basic income)的測試版，已經來到美國了。」

共和黨國會議員先前已陸續對紓困法案表示反對，理由是經費龐大、以浪費手段討好民主黨側翼團體，包括勞工工會及民主黨執政州。

民主黨版眾院紓困法案中，包括逐漸調高聯邦最低工資，在2025年前達到時薪15元的目標；從2009年迄今，聯邦最低工資一直維持在時薪7.25元。

然而，參院立法程序官伊莉莎白‧麥唐諾(Elizabeth MacDonough)25日裁定，最低薪資條款不符參院特別預算法規後，民主黨陣營頓時兵荒馬亂。

一名民主黨籍資深國會助理指出，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)正研議，在參院版本的紓困法案當中增列條款，對沒有給予勞工15元時薪待遇的僱主開罰。

參院財政委員會(Senate Finance Committee)主席、俄勒岡州民主黨聯邦參議員魏登(Ron Wyden)26日即宣布，將提案處罰員工時薪偏低的大企業，開徵薪資總合5%的稅，做為罰款的手段。

舒默的構想與支持15元時薪最力的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)看法一致；然而，不少民主黨人士擔心，如此一來恐將坐實共和黨方面數十年來的指控，聲稱民主黨「很愛加稅」。