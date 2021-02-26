戴琪亦步亦趨 謹慎拿捏與拜登同步

戴琪在很多議題上態度謹慎，以拜登政府團隊執政方向為尊。(歐新社)

華裔戴琪 出任美國貿易代表應不成問題，這位自稱手握「政策工具箱合法工具」的貿易政策執行者的國會首秀，在很多議題上態度謹慎，處處以拜登 政府團隊執政方向為尊，奉「通盤檢視對中政策」為圭臬，褪去川普政府的鷹派色彩，回歸沉穩保守。

戴琪不像許多內閣團隊成員曾與拜登總統共事多年；不過，正如她在聽證會所說，美國面臨的貿易環境與挑戰，和五、六年前完全不同，她曾與中國 在世界貿易組織(WTO)交手，在國會也曾參與美加墨貿易協定的擬定，絕非初入政壇的吳下阿蒙。

戴琪在聽證會上常用的一個字是「利害關係人」(stakeholder)，強調與其協調，例如談到可運用「政策工具箱」(tool box)時，她就言明擁有工具的人不只她，還包括商務部等各部門。

在面對中國競爭上，她雖呼應拜登與國際盟友組成「統一戰線」說法，卻並未進一步申論怎麼做、以何種議題為優先；談到關稅、美中貿易協議與保護智慧財產權等，戴琪選擇聽其言觀其行，而非另闢戰場。

談到川普政府加徵的鋼鋁關稅、是否再加入跨太平洋夥伴協定(TPP)，戴琪都沒給出肯定答案。

這種態度存在兩種可能：第一，戴琪還沒完全掌握拜登政府的方向與節奏；第二，戴琪已經受到跨黨派國會議員認同，出任貿易代表應不成問題，敏感議題不用急著表態。

前任貿易代表賴海哲在2017年3月中旬的任命聽證會上，鎖定清除外國在農產品貿易的市場障礙，擴大美國農產品銷售，瞄準日本；賴氏上任不久，隨即展開美中經貿對話、對中國啟動貿易調查並祭出301條款，並重談北美自由貿易協定(NAFTA)與美韓FTA。

但川普對中國的態度逐漸強硬，執政後甚至還想廢棄美中貿易協議，賴海哲仍堅持等待中國落實貿易協議，兩人之間的矛盾檯面化，川普卻只敢說：賴海哲「誤會我意思了。」

拜登正在通盤檢討川普政府遺留下來的政策，戴琪自然是執行的一環，現在看來，她亦步亦趨的謹慎，更像是拜登政府團隊成員；若期待戴琪在拜登政府創造有自己風格的貿易代表角色，恐怕會失望了。