貿易代表聽證會 戴琪：中國須履行貿易協議承諾

貿易代表提名人戴琪在參院聽證，承諾與盟友密切合作來對抗中國的挑釁。(路透)

貿易代表被提名人戴琪 (Katherine Tai)25日出席聯邦參院財政委員會的任命聽證會，多數議員關切如何面對中國 的挑戰；戴琪說，中國須履行第一階段美中貿易協議承諾；她回覆議員的詢問時，承諾拜登政府將檢視包含新疆地區在內的「強迫勞動」。

戴琪提到，應對中國的挑戰，要與盟邦結合成「統一戰線」；她將落實美加墨自由貿易協定(USMCA)與重新參與國際機構列為優先。

幾乎每一位議員都提到中國，有關美中第一階段貿易協議，戴琪說「這就是美國 現有的協議」，指中國承諾結構性改革就要做到。戴琪表示，美將高度關注貿易協議的落實情形，在美中貿易關係上，華府會探究所有選項。

民主黨籍參議員班尼特(Michael Bennet)詢問，美國如何與他國合作，確保中共為其重商主義和掠奪行為負起責任，美國手上有什麼可用工具？

戴琪表示，首先是包括世界貿易組織(WTO)在內的國際規範，這是中國簽署且承諾遵守的，美國可動用「政策工具箱」，確保中方說到做到。

戴琪說，很多領域規則不明，甚至是沒有規則的灰色地帶；美國可在這些地方與他國合作，選項包括創造新的規則來處理灰色地帶；這將帶給美國機會，從戰略角度思考如何應對中國所追求的策略。

民主黨參議員布朗(Sherrod Brown)關切新疆的強迫勞動問題，戴琪承諾上任後列為優先檢視，並說強迫勞動可能是全球貿易底層競爭的最惡劣範例。

共和黨籍的財政委員會首席議員柯瑞柏(Mike Crapo)質疑「拜登政府在解決內政問題之前，不會簽署任何貿易協議」的方向有誤；戴琪並未表明立場。

拜登24日簽署行政命令，下令強化關鍵供應鏈，部分議員關切半導體議題時言及台灣；戴琪表示，將配合拜登政府，跨部會合作檢視現存供應鏈的問題，半導體產業鏈是其中之一，美國需要整體檢視手上可用的工具和資源。

至於川普政府施加的鋼鋁關稅與退出跨太平洋夥伴協定(TPP)，戴琪沒有透露政策改變，也不明說是否要重新加入前總統歐巴馬積極主導的TPP。

戴琪表示，貿易政策「工具箱」中，關稅是合法手段，更是美國補救公平貿易的重要部分，有關美國對鋼鋁製品援引貿易擴張法第232條加徵關稅一事，將會在整體貿易政策考量之下，著手解決；戴琪並未承諾要取消前總統川普時代加徵的鋼鋁關稅，也沒有透露要施加關稅的意圖。

戴琪表示，在應對中國的挑戰上，TPP仍是合理的方式，但過去五、六年來，世界發生了很多變化，尤其美國認知到貿易政策的某些陷阱，「我們將會與亞太地區國家在多邊基礎上合作。」

戴琪也提到，WTO的領導階層的確需要改革，若出任美國貿易代表，將與WTO進行對話，討論如何應對世界當前的挑戰。