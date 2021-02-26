平等法案在國會激辯 2女議員也為跨性別互嗆

民主黨國會眾議員瑪莉‧紐曼，在辦公室外掛跨性別旗表達支持(右)，共和黨保守派眾議員瑪喬瑞‧格林在其對門張貼標誌反擊。(Getty Images)

保障LGBTQ社群權益的平等法案(Equality Act)在國會掀起激辯之際，也在國會議員之間掀起口水戰：女兒為跨性別人士的民主黨 國會眾議員 瑪莉‧紐曼(Marie Newman)，在辦公室外掛旗跨性別旗表達支持，共和黨 保守派眾議員瑪喬瑞‧格林(Marjorie Taylor Greene)則在推特上攻訐；共和黨參議員保羅(Rand Paul)也因質疑跨性別的衛生部助理部長人選，而飽受批評。

紐曼24日在辦公室外掛起跨性別旗，剛好就在最反對平等法案的格林的辦公室對面；紐曼說：「我們的鄰居相信保護跨性別人士被歧視是噁心、不道德與邪惡的行為。我把旗幟掛上，這樣她每天開就能看見。」

格林火速回擊，貼出海報寫道「世界上只有兩種性別，男性和女性，請相信科學。」兩人的交鋒讓格林遭受批評，被指責她的言論根本在針對紐曼的女兒。

民主黨眾議員卡斯坦(Sean Casten)也聲援紐曼，稱隔鄰的海報「可悲、讓人作噁、傷人」。他推文表示：「這種仇恨就是我們需要平等法案的原因，我們必須保護像紐曼女兒等LGBTQ+人士。」

平等法案在眾院和參院皆受到民主黨與少部分共和黨人士支持，但共和黨中間派的羅穆尼(Mitt Romney)和更強硬的格林質疑法案威脅宗教自由而反對。

此外共和黨參議員保羅質疑史上第一位公開跨性別聯邦政府官員，衛生部助理部長瑞秋·萊文(Rachel Levine)，也使他備受批評。

在萊文25日的任命聽證會上，當其他議員將重點放在新冠肺炎相關議題，保羅卻聚焦在青少年跨性別者的治療上。保羅宣稱變性手術等性別確認照護為「毀損生殖器」，但上述詞彙並不被主流醫護專家認同；而且他更提出假消息，聲稱萊文支持兒童變性手術，爭議與錯誤言論遭受抨擊。

參院衛生委員會主席派蒂‧莫瑞(Patty Murray)就說：「我們應把重點放在人選是否適任，而非像保羅提出傷害人的不實陳述。」