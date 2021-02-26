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保護LGBTQ法案 眾院過關 參院難闖

編譯盧炯燊／綜合25日電
國會眾院25日通過保護LGBTQ群體法案，將LGBTQ納入勞工及民權法保護，這是拜登總統的頭等大事。(歐新社)
國會眾院25日通過保護LGBTQ群體法案，將LGBTQ納入勞工及民權法保護，這是拜登總統的頭等大事。(歐新社)

民主黨主導的國會眾院25日通過保護LGBTQ群體法案，將LGBTQ納入勞工及民權法保護，這是拜登總統的頭等大事，但法案要在參院獲通過，將是一場硬仗。

這條「平等法」(Equality Act)以224票對206票獲通過，全體民主黨議員及三名共和黨議員投贊成票；該法案修正了現有的民權法，明確將基於性取向及性別認同的人都納入保護，保護內容將擴大到就業、住房、貸款申請、教育，公共設施及其他領域。

支持該法案的人士表示，法案早就應提交到國會，因為要確保每個人都獲法律的平等對待。該法案的主要推動者、羅德島州民主黨國會眾議員西西里尼(David Cicilline)強調，現在是時候將自由及平等擴及所有美國人，不管他們是誰及愛誰。

不過共和黨人普遍反對該法案，認同宗教團體及社會保守派的擔憂，會迫使人們採取與宗教信仰相違背的行動。路易斯安納州共和黨籍國會眾議員強生(Mike Johnson)指法案造成前所未有的危險，攻擊了「人權法」內的宗教自由。

美國天主教主教會議(U.S. Conference of Catholic Bishops)早前已寫信給國會議員，對法案表達嚴重關切。

上屆國會眾議院全體民主黨議員及八名共和黨議員，於2019年5月通過「平等法」，但由於川普政府的反對，因此共和黨掌控的參院並未考慮這項法案。現在民主黨人全面控制了國會及白宮，故捲土重來，但要在處於撕裂狀態的參院獲通過，看來也不大可能。

去年大選期間，拜登明確表示支持「平等法」，強調這是他的首要任務之一。

民主黨 共和黨 參院

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