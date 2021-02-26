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被控虐待24罪還涉性犯罪 前奧運體操教練自殺

記者張聲肇／綜合報導
前奧運體操教練杰德特25日虐待女選手被控罪後，舉槍自盡。 圖為體操選手Jordyn Wieber在東京世界賽奪獎後與其合影。(路透)
前奧運體操教練杰德特25日虐待女選手被控罪後，舉槍自盡。 圖為體操選手Jordyn Wieber在東京世界賽奪獎後與其合影。(路透)

美國前奧運體操教練杰德特(John Geddert)25日被控強迫女生接受訓練，然後虐待她們，把他位於密西根州的訓練中心變成人口販運中心；但就在他被控罪數小時後，杰德特舉槍自盡。

與被控性侵女運動員的「狼醫」納瑟(Larry Nassar)關係深厚的杰德特面臨24項控罪，如果罪名成立，他可能面臨數十年監禁；州警方稱，他本應出現在蘭辛附近的伊頓郡法院，但他的屍體是在96號州際公路沿線的一個休息區被發現。

密西根檢察長發言人凱莉‧羅斯曼-麥金尼( Kelly Rossman-McKinney)說，他是自殺而亡。

羅斯曼-麥金尼說，杰德特本來答應下午2點15分之前，到警長辦公室投案，但過了時間沒出現。

檢方控訴這位2012年倫敦奧運女子體操隊的教練違犯20條「走私人口、強制勞動導致傷害」的罪名，另加一條敲詐、兩條性犯罪和一條對警方說謊四項罪名。

訴狀指出，兩條性犯罪當中，檢方說現年63歲的杰德特於2012年元月強暴一名不滿16歲的女孩。

檢察長內賽爾(Dana Nessel)說，杰德特用強制、詐欺、脅迫等手段，虐待付費前去接受他體操訓練的年輕運動員。

「受害人即使受傷了，在極度情緒凌辱、肢體虐待包括性侵犯之下，仍不斷被迫操演，事後紛紛罹患飲食失調，包括暴食症和厭食症，屢屢試圖自殺、自殘等。他的行為對受害人造成傷害，疤痕迄今猶在。」

數名體操運動員公開指控納瑟在杰德特的體育館內性侵她們。納瑟於2018年元月在法庭認罪，承認他性侵過10名未成年少女，被判處175年徒刑，正服刑中。

「對警說謊」罪名，是指杰德特明知納瑟性侵他的「學生」，卻毫無作為。助理檢察長說，2016年警方調查納瑟時，特別問他，他卻對警方說謊。

曾接受杰德特指導，後來進入密西根州立大學體操隊的林西‧雷姆克(Lindsey Lemke)把杰德特和納瑟形容為狼狽為奸；杰德特先把運動員操罵得半死，然後叫她們去找納瑟醫療，納瑟扮演醫療與安慰的角色，趁虛而入，2018年審判納瑟時，就有受害人對著納瑟說，「你利用教練的惡行，為你自己可悲的愉悅戴上面具。」

性侵 密西根州 奧運

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