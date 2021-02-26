中製麻辣鍋底非法販售恐要命 全美下架近10萬磅

農業部食品安全檢疫處發現有近10萬磅牛油火鍋底料是從中國非法進口，其中有些運至紐約。(取自農業部網站)

農業部食品安全檢疫處(FSIS)22日下令「一級回收」近10萬磅從中國 非法進口的熱門牛油火鍋鍋底，並要求零售與餐廳業者丟掉或辦理退款；其中部分產品，已流入紐約、加州 、德州等多州的商家與餐廳。

FSIS表示，位於加州的GLG Trading貿易公司已宣布回收9萬6810磅的「名揚」(Ming Yang)火鍋鍋底，包括17.6盎司真空密封包裝的微辣與特辣產品，以及12.07盎司真空密封的中辣產品。

由於從中國進口的三種口味名揚火鍋底料均含牛油(beef tallow)成分，而且在美國 出售前未經當局重新檢驗，因此遭召回產品；FSIS表示，GLG Trading公司在檢驗產品時發現此問題。

FSIS發言人亞當斯(Mitch Adams)表示：「這些要回收的產品上沒有聯邦檢驗標誌。」

FSIS表示，名揚火鍋底料的產品已被送往亞利桑納、夏威夷、內華達、紐約、德州與加州的零售商與餐廳，目前並未傳出消費者食用該產品而不適的消息；但FSIS呼籲購入該產品的業者或個人，應將其完整包裝後丟掉，以免他人或動物取得，或者民眾可到店家退貨並完全退費。

FSIS將此事件列為一級回收(Class I)，意即「這是危害健康的情況，食用該產品有合理的可能性會導致嚴重與不利健康的後果，甚至是死亡。」

FSIS會檢查廠商是否有效回收產品，確保業者通知消費者並採取必要措施，使消費者無法再取得該產品。

農業部食品安全檢疫處發現有近10萬磅牛油火鍋底料是從中國非法進口，其中有些運至紐約。(取自農業部網站)

名揚火鍋底料的品牌隸屬於成都揚名食品有限公司(Yang Ming Food)，該產品遭召回後，揚名在官網發出聲明表示，名揚火鍋底料取得中國食品合格證書，進口美國前也通過相關出口檢驗與食品安全檢測；揚名也在其官網聲明中公布相關資料與檢驗文件。

1988年成立的揚名表示，GLG公司從2018年起合法在美國代理販售名揚火鍋底料，這三年來陸續進口旗下熱門的名揚火鍋底料在美國販售。

揚名解釋，這起事件起於美國個別商家以非正規方式進口名揚火鍋底料，使得名揚鍋底無法透過美國正規渠道銷售；揚名表示，目前正與GLG公司和美國政府交涉後續事宜。