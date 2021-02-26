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報復伊朗！上任首發！ 拜登下令空襲敘利亞民兵組織

記者顏伶如／綜合報導
美國25日針對敘利亞展開空襲，鎖定目標為伊朗支持民兵組織位於伊拉克邊境地帶的各項設施。圖為敘利亞今年1月22日遭以色列空襲後的情形。 (Getty Images)
美國25日針對敘利亞展開空襲，鎖定目標為伊朗支持民兵組織位於伊拉克邊境地帶的各項設施。圖為敘利亞今年1月22日遭以色列空襲後的情形。 (Getty Images)

美國25日針對敘利亞展開空襲，鎖定目標為伊朗支持民兵組織位於伊拉克邊境地帶的各項設施；五角大廈指出，這波行動是為報復本月稍早發生於伊拉克的火箭攻擊，當時一名平民包商因此喪生，一名美軍及其他盟邦軍隊則遇襲受傷。

雖然這是拜登總統上任後發動的第一起軍事行動，卻只是展現捍衛美國在伊拉克駐軍的堅定立場，不代表美國將擴大中東地區軍事參與。

「我對於我們的攻擊目標有信心，我們知道擊中了什麼。」國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)25日從加州搭機返回華府途中對隨行媒體說，這波空襲鎖定的設施，是什葉派民兵組織用來對伊拉克北部發動2月15日火箭攻擊的據點。

奧斯丁表示，是他向拜登建議採取空襲行動，「我們說過很多次，我們會根據我們的時間進程做出回應。」

奧斯丁說：「我們希望確定發揮整合性，我們也希望鎖定正確的目標。」

有關25日美軍空襲敘利亞的具體結果細節，國防部尚未公布；但五角大廈發言人柯比(John Kirby)表示，美國空襲摧毀了伊朗支持民兵組織在一處邊境檢查哨的多項設施，包括真主黨(Kataib Hezbollah)、薩義德烈士營(Kataib Sayyid al-Shuhada)組織設施。

真主黨民兵過去曾多次針對伊拉克境內的美國人員，及其他美國利益項目發動攻擊。

拜登政府執政以來的最初幾周，對外關係重點主要著重於中國對美國挑戰，但在同一時間裡，美國在中東地區持續面臨威脅。

美國25日針對敘利亞展開空襲，鎖定目標為伊朗支持民兵組織位於伊拉克邊境地帶的各項...
美國25日針對敘利亞展開空襲，鎖定目標為伊朗支持民兵組織位於伊拉克邊境地帶的各項設施。圖為敘利亞民兵在訓練。 (Getty Images)

柯比25日稍早在宣布對敘利亞空襲時說：「這次適度軍事回擊是與外交手段同時並行，包括徵詢盟國友邦。」

柯比在聲明中表示：「這次行動傳遞清楚明白的訊息是，拜登總統必定會做出行動，保護美國人民與盟邦人員。與此同時，我們是以縝密方式行動，目標在於降低敘利亞東部與伊拉克整體狀況的衝突情勢。」

今年2月15日，伊拉克境內阿爾比(Irbil)附近，庫德族掌控的半自治區遭受火箭攻擊後，拜登政府官員曾發表譴責；不過，直到本周為止，官員均對媒體透露，尚未調查清楚攻擊行動的幕後主使為何。

美國官員先前曾經表示，伊拉克內多起針對美國人員及美國設施的火箭攻擊事件，研判均是伊朗支持的什葉派民兵組織所為。

柯比曾表示，伊拉克正在調查2月15日的攻擊事件，要等調查行動結束之後，才能進一步評論。

美國 拜登 柯比

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