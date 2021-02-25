提名未過關第一人？譚頓任預算局長 兩黨皆有議員反對
拜登總統提名政治顧問倪拉‧譚頓(Neera Tanden)出任白宮預算管理局(Office of Management and Budget)局長的人事案，由於受到兩黨議員反對，在參院過關機會愈來愈渺茫，恐將成為新內閣成員提名未能過關的首例。
來源：CBS News YouTube
美聯社報導，加州最高法院華裔大法官劉弘威(Goodwin Liu)的妻子、曾任加州州長紐森(Gavin Newsom)幕僚長的安‧歐萊莉(Ann O'Leary)如今被認為是可能取代譚頓的口袋人選之一；其他傳出的替代人選，還有前總統柯林頓、歐巴馬任內的白宮國家經濟會議(National Economic Council)主席史波林(Gene Sperling)。
歐萊莉與譚頓都曾是喜萊莉‧柯林頓競選團隊成員；歐萊莉24日對Politico新聞網站表示，譚頓資歷豐富，提名案應該通過，「我百分之一千支持她」；不過，歐萊莉並未迴避討論自己也有資格出任白宮預算管理局局長。
消息人士指出，自從被媒體傳出可能成為譚頓的替代人選後，歐萊莉與多位民主黨人士討論時，都強調自己擁有訂定政策的純熟經驗，派系色彩也相對低調，若獲提名可在參院過關。
原訂討論譚頓提名案的參院國土安全暨政府事務委員會、預算委員會，24日雙雙宣告會議延期，透露不尋常的跡象；國安委員會一名民主黨助理對媒體表示，委員會成員需要多一點時間考慮提名案，因此會議延後舉行。
連續第三天，白宮面對大批媒體追問譚頓提名案的可能發展。白宮發言人莎奇(Jen Psaki)24日在推特發文寫道，拜登並沒有撤回譚頓提名案的打算；多位共和黨籍參議員以及至少一位民主黨籍參議員已明確表達，不支持譚頓出掌白宮預算管理局。
美聯社指出，外在情勢不利下，拜登必須衡量，是否值得為了保護譚頓而賭上政治籌碼；畢竟眼前還有規模1.9兆疫情紓困法案需要盡速過關，緊接著還要推出基礎建設法案、移民改革法案等。
西維吉尼亞州民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)日前表示，譚頓過去曾在推特發文抨擊兩黨人士，因此無法支持這項人事案。
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