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提名未過關第一人？譚頓任預算局長 兩黨皆有議員反對

記者顏伶如／綜合報導
參院國安委員會延後表決，使得白宮預算局長提名人譚頓可能成為拜登總統提名人選未過關的第一人。(歐新社)
參院國安委員會延後表決，使得白宮預算局長提名人譚頓可能成為拜登總統提名人選未過關的第一人。(歐新社)

拜登總統提名政治顧問倪拉‧譚頓(Neera Tanden)出任白宮預算管理局(Office of Management and Budget)局長的人事案，由於受到兩黨議員反對，在參院過關機會愈來愈渺茫，恐將成為新內閣成員提名未能過關的首例。

來源：CBS News YouTube

美聯社報導，加州最高法院華裔大法官劉弘威(Goodwin Liu)的妻子、曾任加州州長紐森(Gavin Newsom)幕僚長的安‧歐萊莉(Ann O'Leary)如今被認為是可能取代譚頓的口袋人選之一；其他傳出的替代人選，還有前總統柯林頓、歐巴馬任內的白宮國家經濟會議(National Economic Council)主席史波林(Gene Sperling)。

歐萊莉與譚頓都曾是喜萊莉‧柯林頓競選團隊成員；歐萊莉24日對Politico新聞網站表示，譚頓資歷豐富，提名案應該通過，「我百分之一千支持她」；不過，歐萊莉並未迴避討論自己也有資格出任白宮預算管理局局長。

消息人士指出，自從被媒體傳出可能成為譚頓的替代人選後，歐萊莉與多位民主黨人士討論時，都強調自己擁有訂定政策的純熟經驗，派系色彩也相對低調，若獲提名可在參院過關。

原訂討論譚頓提名案的參院國土安全暨政府事務委員會、預算委員會，24日雙雙宣告會議延期，透露不尋常的跡象；國安委員會一名民主黨助理對媒體表示，委員會成員需要多一點時間考慮提名案，因此會議延後舉行。

連續第三天，白宮面對大批媒體追問譚頓提名案的可能發展。白宮發言人莎奇(Jen Psaki)24日在推特發文寫道，拜登並沒有撤回譚頓提名案的打算；多位共和黨籍參議員以及至少一位民主黨籍參議員已明確表達，不支持譚頓出掌白宮預算管理局。

美聯社指出，外在情勢不利下，拜登必須衡量，是否值得為了保護譚頓而賭上政治籌碼；畢竟眼前還有規模1.9兆疫情紓困法案需要盡速過關，緊接著還要推出基礎建設法案、移民改革法案等。

西維吉尼亞州民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)日前表示，譚頓過去曾在推特發文抨擊兩黨人士，因此無法支持這項人事案。

提名 白宮 預算

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