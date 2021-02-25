拜登簽行政令 要求強化晶片關鍵供應鏈彈性、提高產量

拜登總統24日在簽署強化關鍵供應鏈的行政令前，用兩指從桌上捻起一小片電腦半導體晶片說，「這個肉眼都不見得看得清楚的小晶片，就是21世紀的馬蹄鐵釘」。(歐新社)

拜登 總統24日簽署行政命令，要求強化關鍵供應鏈彈性，讓美國 人「永遠不會面臨必要商品和服務的短缺，無論是汽車 、處方藥或食品」；拜登並稱美國將提高國內晶片產量，或與盟友緊密合作，不仰賴不認同美國價值觀的外國，也不讓供應鏈成為打擊美國的手段。

來源：MSNBC YouTube頻道

路透報導，福特汽車公司表示，拜登的行政命令形同提供盡快終結目前汽車晶片短缺的保證，對勞動力、顧客和企業來說非常重要；由於缺乏晶片，福特汽車第一季產量銳減2成，美國、加拿大與墨西哥工廠跟著緊縮。

因應全球半導體晶片短缺衝擊汽車、電腦、手機等產業，白宮帶頭協調國內外廠商與政府單位；拜登下令盤點包括半導體和封裝在內的4項關鍵產業，建立彈性供應鏈，並推動必要投資，維持美國的競爭優勢與國家安全。

拜登在簽署行政命令前發表談話，他用兩指從桌上捻起一小片電腦半導體晶片說，「這個肉眼都不見得看得清楚的小晶片，拖延了汽車生產，減少美國勞工的工作時間；這就是21世紀的馬蹄鐵釘。」

拜登所指為英國國王理查三世1485年率兵出征，卻因為其戰馬馬蹄鐵少了一根釘子，最後輸掉戰爭與整個王國的故事。

拜登說，半導體晶片與現代生活息息相關，美國不應在國家緊急狀態中，仰賴一個不認同美國價值觀的外國，來保護及供應人民所需。

所謂「不認同美國價值觀的外國」，拜登並未明說，很可能指中國。

拜登表示，政府與參眾議院合作制定這項行政命令，且國會已經批准370億美元的短期資金，確保美國的半導體實力；同時，美國正與盟友 、半導體公司和其他供應鏈相關業者，提高產量，以解決眼前瓶頸。

根據拜登簽署的行政命令，相關部會須在100天內檢視關鍵產品的供應鏈風險，商務部長在100天內釐清半導體製造及先進封裝的供應鏈風險，且提出解決的政策建議；能源部負責包括電動車在內的高蓄電電池；國防部負責關鍵礦物與其他戰略原料，包括稀土；衛生部負責藥品。

根據美國半導體產業協會統計，1990年，美國占全球半導體產量的37%，如今只剩12%，美國半導體公司都將製造移往海外。該協會24日表示，敦促總統與國會大膽投資國內半導體製造與研發。