眾院有望周五通過1.9兆紓困案 最低時薪15元恐卡參院

數千萬失業勞工賴以維生的聯邦失業補助津貼即將於3月中旬到期，眾院民主黨計畫26日通過拜登政府的1.9兆疫情紓困 法案，內容包括發給絕大多數美國民眾1400元紓困支票、調高額外失業補助津貼到每周400元等；然而，聯邦最低工資調高為15元時薪的條款在紓困法案送入參院 後，可能被卡關。

這項紓困法案內容廣泛，還包括200億疫苗配送預算、500億病毒檢測費用，以及為各州政府、城市等提供的3500億紓困經費；眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)23日晚間在推特發表聲明寫道：「法案獲得美國人民高度支持，我們將盡快推動，完成立法。」

The House will vote on Friday on @POTUS’ #AmericanRescuePlan to end this pandemic and deliver urgently needed relief to America’s families and small businesses. The American people strongly support this bill, and we are moving swiftly to see it enacted into law. — Steny (Wear a Mask) Hoyer (@LeaderHoyer) February 24, 2021

Politico新聞網站報導，參院兩黨陣營已針對紓困法案中的聯邦最低工資調高至時薪15元條款展開攻防戰，兩黨議員助理24日各自在閉門會議上激烈討論，條款內容是否牴觸任何冷門艱深的參院預算程序規定；參院立法程序官(parliamentarian)預計在25日前，裁定最低工資條款能否納入疫情紓困法案。

紓困法案送入參院後，爭議最高的就是調高聯邦最低工資條款；共和黨議員主張，時薪調整與疫情法案預算主旨不符，但民主黨議員則反駁，將最低薪資調到足以讓勞工溫飽的水準，與紓困法案精神一致。

谷歌、高盛等企業 籲盡快通過紓困

包括谷歌(Google)、高盛集團(Goldman Sachs)、英特爾(Intel)、高通(Qualcomm)、黑石集團(Blackstone)、摩根史坦利(Morgan Stanley)、聯合航空(United Airlines)、美利堅航空(American Airlines)、運動服飾品牌Patagonia在內等全美150家大形企業執行長，24日聯合發表公開信，呼籲國會領袖盡快通過1.9兆疫情紓困法案。

「先前通過的聯邦紓困法案都發揮重要影響，但還需要做出更多，以便讓國家走上堅強、可長可久的復甦軌道。」信中表示，國會應迅速行動，結合兩黨力量通過拜登政府提出的紓困法案「美國救援計畫」(American Rescue Plan)。