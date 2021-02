眾院有望周五通過1.9兆紓困案 最低時薪15元恐卡參院

數千萬失業勞工賴以維生的聯邦失業補助津貼即將於3月中旬到期,眾院民主黨計畫26日通過拜登政府的1.9兆疫情紓困 法案,內容包括發給絕大多數美國民眾1400元紓困支票、調高額外失業補助津貼到每周400元等;然而,聯邦最低工資調高為15元時薪的條款在紓困法案送入參院 後,可能被卡關。

這項紓困法案內容廣泛,還包括200億疫苗配送預算、500億病毒檢測費用,以及為各州政府、城市等提供的3500億紓困經費;眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)23日晚間在推特發表聲明寫道:「法案獲得美國人民高度支持,我們將盡快推動,完成立法。」

The House will vote on Friday on @POTUS’ #AmericanRescuePlan to end this pandemic and deliver urgently needed relief to America’s families and small businesses. The American people strongly support this bill, and we are moving swiftly to see it enacted into law.