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確診暴跌 金山多項禁令下周鬆綁 重啟在望

眾院有望周五通過1.9兆紓困案 最低時薪15元恐卡參院

記者顏伶如／綜合報導

數千萬失業勞工賴以維生的聯邦失業補助津貼即將於3月中旬到期，眾院民主黨計畫26日通過拜登政府的1.9兆疫情紓困法案，內容包括發給絕大多數美國民眾1400元紓困支票、調高額外失業補助津貼到每周400元等；然而，聯邦最低工資調高為15元時薪的條款在紓困法案送入參院後，可能被卡關。

這項紓困法案內容廣泛，還包括200億疫苗配送預算、500億病毒檢測費用，以及為各州政府、城市等提供的3500億紓困經費；眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)23日晚間在推特發表聲明寫道：「法案獲得美國人民高度支持，我們將盡快推動，完成立法。」

Politico新聞網站報導，參院兩黨陣營已針對紓困法案中的聯邦最低工資調高至時薪15元條款展開攻防戰，兩黨議員助理24日各自在閉門會議上激烈討論，條款內容是否牴觸任何冷門艱深的參院預算程序規定；參院立法程序官(parliamentarian)預計在25日前，裁定最低工資條款能否納入疫情紓困法案。

紓困法案送入參院後，爭議最高的就是調高聯邦最低工資條款；共和黨議員主張，時薪調整與疫情法案預算主旨不符，但民主黨議員則反駁，將最低薪資調到足以讓勞工溫飽的水準，與紓困法案精神一致。

谷歌、高盛等企業 籲盡快通過紓困

包括谷歌(Google)、高盛集團(Goldman Sachs)、英特爾(Intel)、高通(Qualcomm)、黑石集團(Blackstone)、摩根史坦利(Morgan Stanley)、聯合航空(United Airlines)、美利堅航空(American Airlines)、運動服飾品牌Patagonia在內等全美150家大形企業執行長，24日聯合發表公開信，呼籲國會領袖盡快通過1.9兆疫情紓困法案。

「先前通過的聯邦紓困法案都發揮重要影響，但還需要做出更多，以便讓國家走上堅強、可長可久的復甦軌道。」信中表示，國會應迅速行動，結合兩黨力量通過拜登政府提出的紓困法案「美國救援計畫」(American Rescue Plan)。

紓困 參院 疫情

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