拜登發布公告 廢止川普政府移民入境限制

拜登總統(右)24日發布公告，廢除前總統川普對海外申請人停發綠卡、對外籍勞工停辦簽證、不予入境的禁令。左為副總統賀錦麗。(路透)

在前總統川普任命的聯邦法官無限期禁止拜登 總統執行「暫停遣返 無證移民100天」行政命令次日，拜登24日發布公告(proclamation)，廢除前總統川普早前對海外申請人停發綠卡、對外籍勞工停辦簽證、不予入境的禁令；拜登說，這些群體對美國利益並無傷害，而禁令阻礙家庭團聚、損害美國商業。

去年新冠疫情在美爆發後，川普以「在高失業率的疫情之下保護美國工人」為由，在4月22日發布公告「暫停接受移民入境美國60天」，叫停海外綠卡申請，並暫停簽發H-1B、L-1、H-2B等短期非移民工作簽證的入境簽證；之後他在6月將禁令實施日持續到2020年底，並在去年12月31日再延長禁令三個月。

拜登24日發布公告明確廢止這項禁令，指這些規定並不能提升美國利益，反倒傷害美國，阻礙美國公民 、永久居民與家人團聚，損害需要全球人才的美國各產業，也傷害那些有機會申辦綠卡的人， 剝奪了他們在美國實現夢想的機會。

拜登上任首日簽署的「百日內暫停遣返」行政命令，是他試圖扭轉川普移民政策的優先措施；德州聯邦地區法官迪普頓(Drew Tipton)先在1月26日迅速針對此行政命令發布為期14天的臨時限制令，阻止執行；臨時限制令後來又再延長14天。

迪普頓23日深夜以百日暫停遣返的行政命令違反聯邦有關行政程序法律，且未提供暫停遣返的具體理由，還可能增加額外費用，造成經濟損失，裁定「無限期禁止」。

迪普頓在105頁裁決文中寫道，「國土安全部的失敗不在於1月20日行政命令的簡短或相應的行政紀錄，而在於它未依其審查事實和考慮因素做出合理解釋。這種失敗是致命的，這種缺陷使得國土安全部決定實施暫停遣返百日，是一種任意而反覆無常的選擇。」

迪普頓的無限期禁令適用於全國，不僅限於德州；不過，迪普頓的裁決並未要求以過去速度繼續進行遣返，各移民機構處理案件有很大自由度。目前尚不清楚拜登政府是否會對迪普頓的最新裁決提起上訴。