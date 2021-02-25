談與中競合 準貿易代表戴琪：邊嚼口香糖 要邊下西洋棋

美國準貿易代表戴琪談對中國政策，她說：「我們必須記得如何同時邊走路、邊嚼口香糖、還要一邊下西洋棋。」（美聯社）

拜登總統提名的華裔美國 貿易代表人選戴琪 (Katherine Tai)25日將出席國會參院財政委員會的提名聽證會；她在書面證詞中表示，將與盟國合作對抗中國 ，但同時也要採取務實做法對待中國，「我們必須記得如何同時邊走路、邊嚼口香糖，還要一邊下西洋棋。」

戴琪說，中國同時是競爭對手也是合作夥伴，中國必須與美國合作，以處理全球性的挑戰問題。

來源：Bloomberg Politics YouTube頻道

如果順利通過聽證，戴琪將是首位擔任美國貿易代表的有色人種女性，也是首位華裔；戴琪在預先準備的書面證詞中表明拜登政府的對外貿易立場，包括決心追求新的長期貿易政策，聚焦美國的「勞工與受薪者」，支持美國創新，強化美國的海外競爭力。

談中國 競爭對手也是合作夥伴

「中國同時是競爭對手、貿易夥伴，也是一個巨大的參與者，我們也將需要他們的合作，以因應特定的全球挑戰。」父母皆來自台灣的戴琪在證詞中對如何應對中國表示，「我們必須記得如何同時邊走路、邊嚼口香糖、還要一邊下西洋棋。」

作為美國對外貿易談判的首席代表，戴琪將在制訂與落實拜登的貿易政策上，扮演關鍵決策角色；任命案通過後，戴琪將面臨一長串的挑戰，包括來自盟國的壓力，他們希望華盛頓取消川普對鋼鋁、飛機和葡萄酒等徵收的關稅。

戴琪並未詳述有關她將如何處理關稅、出口禁令與其他關鍵議題，但她表示，非常清楚「現有政策工具箱中的機會和限制。」

談結盟 須重新致力與他國合作

戴琪表示：「我們必須重新致力於持續與他國合作，促進並捍衛我們在一個公正社會中的自由、民主、真理與機會的共享價值。」

上述談話凸顯戴琪將在美中談判採取強硬姿態，同時也會採取更有條理、務實的風格，讓拜登政府與前總統川普團隊在貿易議題上引起的混亂，有所區隔。

談策略 協助美企與中經濟競爭

戴琪目前是國會眾院籌款委員會首席貿易律師，能說一口流利的中文；她表示，美國必須制定具戰略和連貫的計畫來應對中國，並協助美國企業與中國由國家主導的經濟模式競爭，尤為重要。

戴琪在證詞中表示，她將優先考慮重建美國聯盟並重新與國際機構接洽，以更加因應氣候變遷、新冠病毒疫情和全球經濟下滑等共同威脅，同時進行投資，讓美國經濟更具韌性。

來源：Ron Wyden