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紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

川普做四年荷包滿滿 家族企業收入上看17.9億元

記者顏伶如／綜合報導
讓黑幫聞風喪膽的前紐約聯邦檢察官波米朗茲。(Getty Images)
讓黑幫聞風喪膽的前紐約聯邦檢察官波米朗茲。(Getty Images)

紐約郡地方檢察官萬斯(Cyrus Vance Jr.)率領的前總統川普及川普集團稅務調查小組，本月稍早添增一名重量級成員：曾在1990年代一舉扳倒甘比諾( Gambino)黑幫家族、擅長追查白領犯罪的前任聯邦檢察官波米朗茲(Mark Pomerantz)。

波米朗茲1997年至1999年間，擔任紐約南區聯邦檢察官，期間曾讓甘比諾黑幫家族首領約翰‧高狄(John A. Gotti)面對法律制裁。

波米朗茲對於涉及「詐騙及貪汙集團犯罪法」案件以及企業違法情事、金融詐騙、稅務犯罪等領域，均有豐富經驗。

另一方面，道德操守監督組織「華府公民責任與倫理」指出，根據財產身報資料，川普擔任總統四年期間，家族企業各種收入累計至少16億元，最多則上看17億9000萬元。

根據統計，川普四年任內最主要的收入，分別來自佛州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)、華府川普國際飯店以及川普的高爾夫球俱樂部，其中海湖莊園俱樂部在四年裡便賺進6億2000萬元。

萬斯辦公室徵召波米朗茲加入調查川普稅務問題，被外界解讀為加強調查力道。萬斯針對川普及川普集團付給川普緋聞對象「封口費」是否觸犯州法的調查，已進行約兩年半；最高法院22日裁定，萬斯辦公室得以取得川普個人所得稅及川普集團報稅資料。

萬斯辦公室已證實，69歲的波米朗茲已以地方檢察官特別助理身份，加入調查團隊。路透指出，波米朗茲加入團隊後，旋即展開調查行動，首先訊問對象包括川普前任私人律師柯恩(Michael Cohen)。

2000年，波米朗茲卸下聯邦檢察官任務後，轉赴知名私人律師事務所執業，為大型企業及政府官員在聯邦法院或州級法院官司當中擔任辯護律師。

雖然川普將年薪40萬元的總統薪水捐出，但與川普集團旗下事業收入相比，總統薪水只占事業收入的十分之一。

「華府公民責任與倫理」指出，受到疫情影響，華府川普國際飯店收入大減，從2019年的4000萬元，縮減到2020年的1500萬元。相較之下，海湖莊園俱樂部的收入則未遭受巨大衝擊。

川普 華府 紐約

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