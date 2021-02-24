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喜萊莉柯林頓的新樂趣 她開始寫驚悚小說了

記者胡玉立／綜合報導
前國務卿柯林頓(左)表示正與小說家朋友路易絲·潘妮(右)合寫名為「恐怖狀態」的懸疑小說。(美聯社)
前國務卿柯林頓(左)表示正與小說家朋友路易絲·潘妮(右)合寫名為「恐怖狀態」的懸疑小說。(美聯社)

喜萊莉·柯林頓也開始寫小說了，這位懸疑小說迷23日發表聲明表示，她正與小說家朋友路易絲·潘妮(Louise Penny)合寫一本名為「恐怖狀態」(暫譯，State of Terror)的懸疑小說。

「恐怖狀態」小說主要人物背景與柯林頓相仿：一名「新手」國務卿為其政治對手的政府工作，試圖化解一波恐怖攻襲。書中內容似乎不僅描繪柯林頓擔任國務卿年代的事，還有她對川普政府「美國優先」外交政策的看法。

新書訂10月12日出版，由柯林頓的出版社賽門舒斯特(Simon＆Schuster)和潘妮的聖馬丁出版社(St. Martin’s Press)聯合發行。

出版社表示，書中主要角色「負責組建團隊，以化解一項精心策畫的致命陰謀；此陰謀想趁美國政府無法聯繫和掌控它最倚重地方的危險處境，遂行目的。」

柯林頓過去曾公開談到她對潘妮和其他懸疑小說家的傾慕；她在聲明就表示，「與潘妮共同創作驚悚小說，有如美夢成真。」

「我很喜歡她的每一本書和書中角色，也珍惜她的友誼。」柯林頓說，「現在我們將結合彼此經驗，探索高風險外交與變節的複雜世界。所有事物都不是它們最初顯現的樣貌。」

潘妮是加拿大得獎小說家，一聽到有機會與柯林頓合作，即火速答應；她表示：「我們在開始合作之前，談到柯林頓擔任國務卿那段時日最令人擔心害怕的噩夢為何？答案是：恐怖狀態。」

柯林頓在前歐巴馬總統第一任期擔任國務卿。迄今她出版過一些非小說類作品，包括回憶錄「活出歷史」(Living History)、「抉擇」(Hard Choices)，這兩本書談的主要是她與歐巴馬交集的那段時間；歐巴馬在2008年民主黨總統初選中擊敗柯林頓。另一本書「事發緣由」(What Happened)則主要講的是她2016年大選輸給川普的歷程。

寫小說談最壞局勢已成柯林頓和丈夫前總統比爾·柯林頓(Bill Clinton)的最佳消遣娛樂。比爾‧柯林頓與美國暢銷作家派特森(James Patterson)在2018年合寫了銷量數百萬的驚悚小說「失踪的總統」(The President is Missing)，另一部新小說「總統的女兒」(The President’s Daughte)訂6月出版。

柯林頓 小說 國務卿

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