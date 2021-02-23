最高法院再拒豁免！川普須交稅表 回嗆政治獵巫

川普抨擊萬斯的調查出於政治動機，誓言將繼續抗爭。(美聯社)

聯邦最高法院22日在一項判決中，再度拒絕前總統川普 豁免提供稅務及其他財務紀錄給官方的要求，此一判決給多年來拒不公開報稅紀錄的川普當頭一棒，也給紐約州 曼哈頓地方檢察官萬斯(Cyrus R. Vance, Jr.)調查川普及其企業是否涉及稅務、保險和銀行詐欺等情事，開了綠燈，鋪平道路；川普22日對此發聲明，抨擊萬斯的調查出於政治動機，並誓言將繼續抗爭。

萬斯一直在調查川普在2016年大選前給豔星支付「封口費」，以及川普公司是否虛報資產價值，以便獲得更多貸款等，他早在2019年就要求川普及其公司聘用的馬薩爾斯(Mazars)會計事務所，提供川普自2011年以來的報稅紀錄和其他財務紀錄，但川普及律師團隊先後以總統豁免等理由阻攔。

最高法院去年駁回了川普「絕對豁免」的要求，之後川普團隊又發起新的司法挑戰，指稱萬斯要求提供稅表 的大陪審團傳票(grand jury subpoena)過於寬泛，且是對他的惡意騷擾，但這些挑戰均在聯邦巡迴上訴法院遭駁回，此次也再遭最高法院拒絕。

最高法院22日的裁定，意味萬斯將可從為川普集團處理稅務事務的馬薩爾斯會計事務所，獲得川普集團稅務紀錄。

但高院這項最新裁決並不代表川普須向公眾公開稅表，根據紐約州法，提交大陪審團的資料須保密，但此判決讓萬斯得以立即執行傳票，讓川普的會計師交出川普不願向檢方或國會公開的稅務與財務紀錄。

萬斯同日在推特簡短回應最高法院判決：「工作繼續。」川普稍晚發布近400字的聲明回應，稱萬斯是頭號獵巫手(headhunter)，「這是法西斯，不是正義 — 而這就是他們想對我做的，我們國家的人民不會支持這麼做。」

他在聲明中重複一貫說詞，抱怨調查是政治獵巫(witch hunt)、批評負責「通俄門」調查的特別檢察官穆勒(Robert Mueller)，順帶重申自己贏了大選。

最高法院大法官並未公開此次裁定的立場分野，但通常被多數票擊敗的異見者有時會公開他們的不同意見，不過這次沒有任何一位法官透露表決或意見詳情，引外界猜測最高法院是以9比0否決了川普的要求。

「最高法院絕不該讓這種釣魚式取證(fishing expedition)發生，但他們讓此發生了。」川普表示，「這是任何一位總統都沒有過的遭遇，完全是民主黨在其大本營發起的，紐約市和紐約州，皆由我的政敵 — 州長葛謨(Andrew Cuomo)把控」。

他把萬斯對其財務紀錄發起的調查稱為「美國歷史上最大政治獵巫的繼續」，表示「我將繼續抗爭，就像過去五年來我在做的(甚至從我勝選之前就開始)，儘管還有選舉舞弊這種於我不利的犯罪，但我們會贏的」。

法院文件顯示，萬斯追查重點在於川普集團是否涉及大規模刑事犯罪，例如川普家族企業涉及保險詐騙、稅務詐騙以及屬於重罪的偽造商業紀錄(falsifying business records)；偽造商業紀錄最高面臨一年有期徒刑及罰金、緩刑；這起刑事犯罪調查調查若罪名成立，川普面臨的法律後果可能將是巨額罰金。

川普將於28日在保守政治行動會議(CPAC)的大會演說，最新裁決也顯示他今後的復出之路將蒙上訴訟的陰影，除萬斯對其個人及公司財務的調查，喬治亞州富頓郡(Fulton County)的地方檢察官法妮‧威利斯(Fani Willis)，也正調查川普試圖推翻當地大選結果一事，川普當時曾致電喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，表示「我只要找出1萬1780張選票」。