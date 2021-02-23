「硬稱偷走選舉」 投票系統公司告挺川枕頭大亨 求償13億

多明尼安投票系統公司22日以枕頭公司執行長林德爾(右)無端指控它助長選舉作弊，害川普前總統(左)落選為由，向法院提出毀謗官司，求償13億元。(美聯社)

多明尼安投票系統公司(Dominion Voting Systems)22日以枕頭公司執行長林德爾(Mike Lindell)無端指控它助長選舉作弊，害川普 落選為由，向法院提出毀謗官司，求償13億元。

多明尼安在華府聯邦法院控告林德爾，指林德爾不顧多次警告，執意散播該公司參與選舉弊端的陰謀論，硬稱它的投票機技術偷走了川普的勝選，這是「天大的謊言」。

訴狀說，「這些輕易就可證明大錯特錯的謊言，對本公司造成的傷害，多少錢都彌補不來，好幾百個稽核文件，好幾百次的重新驗票，在在證明多明尼安選票機計票精確，我們現在要到法院向天下證明到底誰對誰錯。」

在電視廣告裡替自己公司產品宣傳，贏得「枕頭人」稱號的林德爾，歡迎多明尼安提告，說法院揭露事實的過程，「將會證明我才對。」他告訴美聯社，「我一直等他們來告我，今天終於被我等到了。」

另外，「今日美國 報」(USA Today)與蘇福克大學(Suffolk University)上周針對1000名川普選民進行民調，結果證明川普的謊言，包括對國會暴動一概否認的立場，現在仍是共和黨 的基石。

今日美國報寫道：「大多數川普支持者對於國會暴動，仍相信被獨立調查與執法單位揭穿的那一套。被問道如何形容國會暴動，58%的川粉認為主要是受極左組織antifa煽動的攻擊，只是裡面混雜了少數川普支持者。」

另有28%認為國會暴動為川粉大集結，少數人進攻國會；另外還有4%的人認為此事件為受川普啟發的政變行為。

雖然川普因涉嫌煽動國會暴動遭到第二次彈劾，但在死忠支持者中仍享有高支持度。「僅有4%表示彈劾審判降低他們對川普的支持度；42%表示彈劾反倒提升支持度；54%表示不影響支持度。」

除了擁有死忠支持者，川普仍有頗負盛名的電視節目，持續為他的謊言洗白。長期評論公共時事的知名電視主持人尼格林(Matt Negrin)，就挑明痛批「美國廣播公司」(ABC)邀請共和黨眾議員史卡利斯(Steve Scalise)上節目；他說：「許多新聞媒體都在主動幫助共和黨散布謊言。」