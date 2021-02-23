川普稅務調查 檢方本周將收取帳戶資料

最高法院判決公布後，紐約郡區域檢察官萬斯(圖)辦公室調查人員本周就將向負責為川普集團處理稅務事務的馬薩爾斯會計事務所收取川普帳戶資料。(路透)

最高法院裁定出爐，讓紐約檢方取得川普 累計八年稅務資料的努力獲致重大進展。「紐約時報 」分析，這起調查案接下來的發展重點在於，紐約郡區域檢察官(District Attorney of New York County)萬斯(Cyrus Vance Jr.)是否以刑事罪名起訴身為前總統的川普、川普集團高層主管以及川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)、次子艾力克‧川普(Eric Trump)。

卸任之後的川普，已不再擁有身為總統期間得免遭起訴的「司法保護傘」。萬斯22日發表簡短聲明指出：「工作將持續。」川普集團並未對媒體發表評論，川普及辯護律師長期以來則以「獵巫行動」定調檢方的調查行動。

近年來，萬斯率領團隊一直將調查核心鎖定於川普、川普集團主管是否觸犯與銀行有關的保險詐騙及稅務詐騙等。紐約時報指出，早在最高法院宣布裁定之前，萬斯辦公室過去幾個月裡已悄悄加強力道，連發十多張傳票並且訊問多名證人，包括為川普提供貸款 的德意志銀行(Deutsche Bank)前任員工。

萬斯近來發布的一連串傳票，對於調查行動而言深具「直搗黃龍」策略：釐清川普集團是否為旗下房地產價值灌水，以便取得條件更好的貸款，但同一時間卻刻意短報房地產價值，得以減少繳交地產稅(property taxes，又稱房產稅)。

紐約時報報導，消息人士透露，萬斯檢察官辦公室調查人員本周就將邁出關鍵第一步，向負責為川普集團處理稅務事務的馬薩爾斯(Mazars USA)會計事務所收取川普帳戶資料。

調查人員把大批資料送交萬斯辦公室之後，緊接著由檢察官、法證會計師(forensic accountants)、分析師組成的團隊，便將針對川普及川普集團主管是否觸犯各種金融犯罪，展開大規模調查。馬薩爾斯會計事務所的帳戶資料，將可讓檢方調查團隊得以窺得川普集團操作手段的全貌，也就是對於旗下房地產價值多少，以兩面手法對付貸款銀行與稅務機關。

報導分析，目前仍無法確定的，檢方是否果真將對川普、川普集團主管及川普兩名已成年兒子提出刑事起訴。