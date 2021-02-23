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共和黨人選舉訴訟 最高法院拒審理

記者顏伶如／綜合報導

最高法院22日一口氣駁回因2020年總統大選而衍生的多起訴訟，包括前總統川普及挺川陣營分別於亞利桑納州、喬治亞州、密西根州、賓州、威斯康辛州提告的選舉官司，這五州選舉結果都是拜登總統獲勝。另外兩件賓州選舉官司，大法官則裁定不受理。

川普緋聞女主角、色情片女星丹尼爾斯(Stormy Daniels)控告川普誹謗一案，最高法院22日也拒絕受理。

美聯社報導分析，最高法院裁決不受理兩起賓州選舉訴訟的結果並不令人意外，長達數月的司法攻防戰，終於畫下句點。今年1月間，最高法院拒絕加速審理這兩起官司的請求，透露大法官沒有興趣聽取案情的態度。

其中一起官司為，賓州高等法院去年裁定，選務官員在大選日過後三天仍可接收並計算通訊選票(mailed-in ballots)，挺川陣營表示不服，提出上訴。九位最高法院大法官中，有三位大法官表示願意聽取此案論辯，但最高法院受理此案對於2020年大選結果並無影響。

保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)說，這些選舉訴訟堪稱「理想機會」，得以解決各州議員、各州法院是否對於聯邦選舉運行擁有最終裁量權的關鍵問題。湯瑪斯也說，其他大法官不願對此表示意見，不僅令人「困惑」，也讓人「難以理解」。

為了因應在疫情期間舉行大選，賓州國會議員立法修改州法選舉規定，但收取缺席選票(absentee ballots)的截止日期則維持不變，仍為11月3日。民主黨陣營在賓州提告，理由是疫情影響及美國郵局(USPS)延誤，通訊投票收取期限應該順延，共和黨方面則在選前便要求最高法院下令暫停延長選票收取期限。

賓州 大法官 川普

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