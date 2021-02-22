亞裔頻遇襲 紐約華裔高階警官：都將以仇恨案調查

紐約市警仇恨亞裔犯罪工作組組長盧曉士副督察表示，所有針對亞裔的攻擊案都被列入仇恨犯罪進行調查。（本報檔案照）

紐約市 警亞裔 高階警官協會會長、亞裔仇恨犯罪 工作組組長盧曉士副督察21日承諾，每個涉及華裔的攻擊案都會以仇恨犯罪進行調查，但不少華社代表質疑該工作組未獲得真正資源，市警對該類案件投入仍不足。

紐約市近期頻繁發生針對亞裔的攻擊案，其中包括一名58歲華裔女子在哈林區遭人猛擊後腦勺，幾小時後又有一名71歲華裔耆老在時報廣場莫名遭人毆打面部與身體；該耆老認為自己是遭遇仇恨犯罪，「案發時我身旁坐了兩名非洲裔女子，但唯獨我無端被攻擊。」

盧曉士認同該受害者的觀念，「該案件已被列為潛在仇恨犯罪進行調查，也許這些攻擊案最終沒有足夠證據證明為仇恨犯罪，但不意味著不會列為仇恨犯罪進行調查。」

主動涉入每起受害者為亞裔的案件的盧曉士說，「從歷史紀錄來看，紐約市罪案中亞裔受害者擁有極高比例，而且亞裔因語言障礙、文化差異、或者對警方的害怕，導致很多人不願意主動向警方尋求幫助或服務。」

一些華裔社區人士對亞裔仇恨犯罪工作組效率存在質疑，曾幫助布碌崙(布魯克林)九旬老婦燒背案受害者向警方施壓的李宗保表示，「我們並沒有看到警局對這個仇恨犯罪工作組提供任何實際支持，工作組也沒有任何問責制度，當小組成員都是志願者的情況下，如何才能贏得我們的信任」？

亞美聯盟(Asian American Federation)行政總監姚久安(Jo-Ann Yoo)也表示，「亞裔仇恨犯罪工作組背後沒有任何真正的資源，我不知道他們在做什麼，也不清楚取得什麼進展，這令人非常遺憾，尤其現在我們社區充斥著恐懼。」