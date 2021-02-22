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BBC揭祕辛 川普曾想用空軍一號載金正恩

仇恨亞裔犯罪 肆虐美國東西岸 非裔、亞裔嫌隙加深

編譯潘勛／綜合21日電

加州奧克蘭(又譯屋崙)中國城一名91歲亞裔男子被人攻擊推倒在地，紐約市法拉盛一名50多歲婦女被推撞倒地昏迷，舊金山一名84歲長者遭遇攻擊，受傷而死；最近接連發生針對亞裔長者的仇恨事件，讓很多華裔覺得遭人鎖定，不曉得事出偶發，還是反亞裔歧視在煽風點火。

這些攻擊事件令亞裔移民社區震撼；新冠肺炎疫情肆虐一整年，種族仇恨人士把致病原冠上「功夫病毒」或「中國病毒」的名稱，各地中國城經濟凋蔽；前總統川普執政四年期間，與中國發動貿易戰，已點燃仇中恐外症。

包括亞裔電影明星、名流等人已呼籲，要特別注意針對亞裔的種族仇恨；有人要求警方加快行動，另些人指責的對象倒不是長年鼓吹仇外言詞的白人政治領袖，反而是非裔這個少數族裔群體。

有些攻擊案疑兇是非裔男子，致使某些亞裔用刻板印象來回應，指責是非裔社區的反亞裔情緒導致這些犯罪事件；這些說詞並無事實佐證，只讓非裔及亞裔移民社區長久以來的嫌隙更加擴大。

奧克蘭非裔議員卡蘿‧費夫(Carroll Fife)長期在舊金山灣區推動民權，她表示，有人想指責非洲裔是惡棍，當成代罪羔羊；因為亞裔在美國被視為異類，大家覺得困擾倒是理直氣壯；只是，用另一種種族仇恨來對抗，恐無濟於事。

亞裔、非裔社區領袖很快出聲，指責兩族群相互敵視的言詞，並呼籲團結；周末時，數百人在灣區集結，呼籲不要撕裂，另向被害人致上悼念慰問，他們穿上印有「非裔亞裔團結起來」的襯衫。

奧克蘭青年顧問兼社區領袖鄭小飛(Eddy Zheng)表示，相挺亞裔社區，靠的不是分裂其他族裔，必須讓受苦於白上至上的其他族裔都團結，才辦得到，大家必須了解這一點，才能獲勝，取得公共及個人安全。

亞裔、非裔不睦問題由來很久，錯綜複雜；兩社區領袖目前正努力取得平衡，既為受害人追求司法正義，又致力於對抗全國種族歧視這個更廣大目標，以增進亞、非裔社區的彼此了解與團結。

亞裔電影 非裔 中國

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