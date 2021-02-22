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仇恨犯罪增加 楊安澤憂「復課後亞裔生遭歧視」

記者和釗宇／紐約報導
楊安澤表示，應關注復課後亞裔學生可能遭遇歧視的潛在風險。（記者和釗宇／攝影）
楊安澤表示，應關注復課後亞裔學生可能遭遇歧視的潛在風險。（記者和釗宇／攝影）

針對亞裔的仇恨暴力犯罪與日俱增，州眾議員金兌錫(Rom Kim)21日舉辦線上里民大會，邀請華裔紐約市長參選人楊安澤、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、亞美聯盟(Asian American Federation)行政總監韓裔姚久安(Jo-Ann Yoo)等討論如何解決這一問題；金兌錫認為楊安澤提出的自由紅利(Freedom Dividend)有助於減少暴力犯罪，而楊安澤則表示應關注復課後亞裔學生可能遭遇歧視的潛在風險。

數據顯示，紐約市針對亞裔亞裔的仇恨暴力犯罪數量過去一年來猛增900%，近日包括法拉盛在內的華裔社區也頻傳針對華裔的仇恨犯罪案件，引起社區和民代譴責；金兌錫表示，不光在紐約，全美範圍內針對亞裔的仇恨犯罪都日益猖獗，因此希望推動積極的對話解決問題。

金兌錫說，要解決針對亞裔的暴力仇恨犯罪問題，不能簡單將問題歸咎於施暴者，而是應該理解暴力犯罪的根源；他認為，如果人的需求不能被滿足，就會有越來越多的暴力犯罪，因此楊安澤提出的自由紅利等照顧底層民眾的主張有助於解決這個問題，「如果人們兜裡多出1000塊錢，暴力犯罪就會減少；另外，我們還需推動建設更多向上流動的社會渠道，讓民眾感到有希望。」

反暴力教育中心的Rej Joo和楊安澤表示，待公校全面復課，亞裔學生可能將面臨更為嚴重的歧視問題；楊安澤說，反仇恨犯罪不應只關注老年人，學校是最不受控制的環境之一，年輕人又精力旺盛，在族裔隔閡加深的環境下，亞裔學生難保不被霸凌或歧視，這一問題需要解決。

威廉姆斯和姚久安均表示，市府應當加大對少數族裔社區的資源投入，給民眾帶來安全感；威廉姆斯說，要解決治安問題，光靠執法是不夠的，市府應加強社區工作，例如對心理健康問題加強關注；姚久安則表示，市府應該增加對社區組織的投入，為移民社區提供更多幫扶項目，避免有色人種社區持續被邊緣化。

反仇恨暴力犯罪也得到不少社區組織的支持；上個月成立的SafeWalks NYC日前就組織了十幾名志願者，在曼哈頓華埠提供安保服務，表示對亞裔社區的支持；該團隊志願者身穿反光衣，若接到任何擔心人身安全的人打來電話，將會立刻趕到現場保護。

金兌錫認為楊安澤提出的自由紅利等關注底層的政策有助於減少暴力犯罪。（記者和釗宇／...
金兌錫認為楊安澤提出的自由紅利等關注底層的政策有助於減少暴力犯罪。（記者和釗宇／攝影）

亞裔 暴力犯罪 楊安澤

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