真是夠了！華裔餐館溫馨送餐 對抗仇恨犯罪

有不少亞裔耆老在疫情期間擔心被攻擊而不敢出門買菜，只能靠社區組織幫忙。(取自「愛心餐」網站)

新冠肺炎疫情 爆發近一年以來，讓全美針對亞裔 的歧視攻擊案件陡增，在東西兩岸的紐約、舊金山等城市，近日更發生遭人惡意推下地鐵、或被暴打等事件頻傳，但卻被主流社會漠視；為了喚醒大眾意識、對抗歧視，位於紐約的亞裔小業主，近日發起自救的「真是夠了」(Enough Is Enough)活動，透過募款送餐方式，搭起亞裔社區與其他社區的友誼橋樑，讓社會看到來自亞裔社區的溫暖與力量。

根據少數族裔媒體服務中心(Ethnic Media Services)統計，新冠疫情自去年3月爆發以來，過去十個月內，全美共有2888起針對亞太裔的仇恨犯罪，且50州中，有47州都有案例，其中56%集中發生在加州和紐約州，同時更有7%的攻擊對象，為60歲以上的年長者。

紐約市 警亞裔高階警官協會就是去年針對仇恨亞裔攻擊事件成立的半官方組織，該會會長、亞裔仇恨犯罪工作組組長盧曉士副督察表示密切注意亞裔被攻擊的動態，並提供辦案支援。

「真是夠了」活動由紐約市曼哈頓東村的知名台菜餐廳「886」業主史官(Eric Sze)發起，21日對本報表示，網路上有太多針對亞裔攻擊的駭人影片，卻未受到主流社會及媒體注意，讓他感到很挫折，身為小業主的他開始思考，應該如何透過有創意的方式，喚醒引起社會關注，在全美範圍內重視針對亞裔，特別是耆老的仇恨犯罪。

在構思活動期間，史官聯絡其他同業朋友討論，吸引超過20個餐飲相關業者支持，決定透過募款捐餐到除了像曼哈頓華埠擁有大量亞裔人口的遊民收容所，也將餐點送到其他有色人種社區，包括布朗士和哈林區等，以美食搭起亞裔社區與其他社區友誼的橋樑，歡迎全美民眾支持和參與。

該活動於農曆年間發起，原訂目標為籌得1萬元、送出1000份餐點，史官說，在發起籌款後的兩個多小時，捐款就已達標，於是他們再將目標上調至2萬5000元，共送出2500份餐點；根據活動網站，目前籌款金額已達到5萬5000多元，共吸引超過1200人參與。

在疫情期間成立「愛心餐」組織，積極送免費餐點給耆老的華裔張英華(Yin Chang)和蔡孟伶(Moonlyn Tsai)也參與此次活動；蔡孟伶表示，看到社區透過食物團結讓她倍感溫馨，尤其疫情重創餐飲業，但為了幫助社區，同業朋友卻馬上挺身而出，更是相當感動。

除了送餐，活動的另一部份則是鼓勵美國亞裔，在遇到歧視案時不應沉默、要主動報案，史官說：「這類的事情一直在發生，不可能因為一個活動就停止犯罪，我們也想教育亞裔社區。」

史官表示，在華裔傳統社會中，人們被教導應該要保持順從、個人的意見無所謂，這也導致華裔在遇到問題時不會主動提出，但這樣的現象應該要改變，遇到事情更要鼓勵大眾說出來、站出來。

更多活動資訊可上網頁https://givebutter.com/enoughisenough查詢。