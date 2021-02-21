油價大漲 天然氣價飆百倍 聯邦參議員促查

民主黨聯邦參議員蒂娜‧史密斯要聯邦政府調查中西部等地的天然氣公司，是否有趁機哄抬價格的嫌疑。(美聯社)

近期德州等地遭逢暴風雪導致油價 大漲，汽油每加侖可能衝上三元，天然氣 價格可能也水漲船高；而民主黨聯邦參議員蒂娜‧史密斯(Tina Smith)就要求聯邦政府進行調查，中西部等地的天然氣公司，是否有趁機哄抬價格的嫌疑。

史米斯表示，天然氣現價已是平時價格的100倍，導致公用事業公司與其他使用者不得不吃下超高成本，最後只能將成本轉嫁消費者。她在給能源部的信中表示，天然氣價格飆升「不僅傷害消費者，更危及現金流不足，無法支付短期緊急開銷的公用事業公司的財政狀況」。

暴風雪帶來的低溫使用電量大增，因此全國天然氣需求大增。在堪薩斯州溫菲爾德(Winfield)，市經理沃爾(Taggart Wall)表示本月上旬每單位天然氣價格約三元，但到了18日卻飆漲到400元。他表示每年的天然氣預算約為150萬元，但在上周就已嚴重超支來到1000萬元。他表示，民眾本月可能收到高達2500元的帳單。

史密斯說：「當全國因新冠肺炎疫情陷入財務困難，現在又可能為公用事業公司與其他使用者，特別是家庭增加額外經濟負擔。」聯邦能源管理委員會(Federal Energy Regulatory Commission)發言人回應，當局將檢視史密斯的陳情並且在適當的時候做出回應。

代表超過200間地方能源公司的美國 天然氣協會(American Gas Association)發言人魯賓(Jake Rubin)表示，天然氣在2月14與15日的使用量，已創下美國兩天內的最大使用量。不過大部分使用天然氣的公共事業為確保價格，早已事先簽訂價格合約，因此能避免支付過高的價格。

此外因天然氣與電力不足，煉油廠也不得不停工，目前已減少20%的產能，未來油價可能隨之上升。