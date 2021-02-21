商人乘機發天災財 旅館、瓶裝水價格飆上天

義工20日在德州奧斯汀市食物銀行，分配免費日常食物與災民。(Getty Images)

德州 受酷寒暴風雪 侵襲，目前數百萬居民停水停電，不少商人乘機發天災財，比如旅館 住房一晚索價1000元，汽油價格飛漲，甚至瓶裝水一夜之間價錢漲到二或三倍；德州已在休士頓士設立專責機構，讓州民可以申訴這類哄抬物價事件。

美聯社報導，有些無恥商人趁著暴風雪來襲，對民生必需品索取離譜價格；德州最大郡哈里斯郡(Harris County)檢察官曼尼菲(Christian Menefee)指出，休士頓成立申訴中心後，不到20小時便收到450多件報案。

曼尼菲表示，目前哄抬現象最常見的便是旅館以荒唐價格索取住宿費，此外還得悉瓶裝水售價比平常時高出一、兩倍，成箱的水被拆開分瓶賣，價錢還高得離譜。

達拉斯市33歲民眾渥克(Dashawn Walker)18日公寓停電，想住旅館以避酷寒，結果發現市裡已無空房，最後只好開車到路易斯維(Lewisville)郊區住長住式飯店，每晚要價474元。

渥克表示，好像人人都想趁著天災發財，對窮人而言太不公平，真是瘋了。

依德州法律，州方或聯邦宣布發生災難，禁止燃料、食物、醫藥、住宿、建築材料等其他必需品「以離譜、過高價格販售」。

德州檢察長籲請居民，只要懷疑自己碰到物價哄抬而受害，便向檢察長辦公室報案；凡是違法的店家必須賠償消費者，另外，每案得處最高1萬元罰鍰；若受害人是高齡長者，罰金可達25萬元。

但飯店業者也有話想說，例如達拉斯市漢米爾頓(Larry Hamilton)便表示，有些報案說碰到物價哄抬，理直氣壯，但另些案件卻站不住腳，他在市中心的厄洛夫特飯店(Aloft Hotel)有193間房，平均索價每晚94元，這次他報價109元，有個客人就火大起來。

漢米爾頓表示，那個客人叫來總經理，揚言報案，說他們哄抬價格，但經濟學基本原則，是價格由供需平衡制定，也是調節的重要工具，價格會波動，也該波動。