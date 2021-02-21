我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2807萬 破49萬死

加州已接種700萬劑新冠疫苗 病例、住院數續降

商人乘機發天災財 旅館、瓶裝水價格飆上天

編譯潘勛╱綜合20日電
義工20日在德州奧斯汀市食物銀行，分配免費日常食物與災民。(Getty Images)
義工20日在德州奧斯汀市食物銀行，分配免費日常食物與災民。(Getty Images)

德州受酷寒暴風雪侵襲，目前數百萬居民停水停電，不少商人乘機發天災財，比如旅館住房一晚索價1000元，汽油價格飛漲，甚至瓶裝水一夜之間價錢漲到二或三倍；德州已在休士頓士設立專責機構，讓州民可以申訴這類哄抬物價事件。

美聯社報導，有些無恥商人趁著暴風雪來襲，對民生必需品索取離譜價格；德州最大郡哈里斯郡(Harris County)檢察官曼尼菲(Christian Menefee)指出，休士頓成立申訴中心後，不到20小時便收到450多件報案。

曼尼菲表示，目前哄抬現象最常見的便是旅館以荒唐價格索取住宿費，此外還得悉瓶裝水售價比平常時高出一、兩倍，成箱的水被拆開分瓶賣，價錢還高得離譜。

達拉斯市33歲民眾渥克(Dashawn Walker)18日公寓停電，想住旅館以避酷寒，結果發現市裡已無空房，最後只好開車到路易斯維(Lewisville)郊區住長住式飯店，每晚要價474元。

渥克表示，好像人人都想趁著天災發財，對窮人而言太不公平，真是瘋了。

依德州法律，州方或聯邦宣布發生災難，禁止燃料、食物、醫藥、住宿、建築材料等其他必需品「以離譜、過高價格販售」。

德州檢察長籲請居民，只要懷疑自己碰到物價哄抬而受害，便向檢察長辦公室報案；凡是違法的店家必須賠償消費者，另外，每案得處最高1萬元罰鍰；若受害人是高齡長者，罰金可達25萬元。

但飯店業者也有話想說，例如達拉斯市漢米爾頓(Larry Hamilton)便表示，有些報案說碰到物價哄抬，理直氣壯，但另些案件卻站不住腳，他在市中心的厄洛夫特飯店(Aloft Hotel)有193間房，平均索價每晚94元，這次他報價109元，有個客人就火大起來。

漢米爾頓表示，那個客人叫來總經理，揚言報案，說他們哄抬價格，但經濟學基本原則，是價格由供需平衡制定，也是調節的重要工具，價格會波動，也該波動。

德州 旅館 暴風雪

上一則

油價大漲 天然氣價飆百倍 聯邦參議員促查

下一則

校園重啟議題白熱化 拜登同時要防範得罪教師工會

延伸閱讀

德州雜貨店商品免費送 災民感動「大家開始互相幫忙」

德州雜貨店商品免費送 災民感動「大家開始互相幫忙」
拜登宣布德州重災區 南方30萬戶仍無電可用

拜登宣布德州重災區 南方30萬戶仍無電可用
德州災難現暖流 這家雜貨店 商品免費送災民

德州災難現暖流 這家雜貨店 商品免費送災民
德州居民沒電傷身 有電傷荷包

德州居民沒電傷身 有電傷荷包

熱門新聞

馬雲與「太子黨」之間的聯繫可追溯到馬雲擴展電子商務巨頭「阿里巴巴集團」年代。（路透）

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

2021-02-16 22:08
國會參院13日下午就川普總統被控煽動群眾攻擊國會彈劾案投票，以57票比43票，宣判川普無罪。(美聯社)

煽動暴亂 川普無罪！ 參院表決57票贊成有罪 未達2/3門檻

2021-02-13 17:15
國會眾院議長波洛西。(路透)

眾院民主黨紓困案7重點 每戶減稅3100元

2021-02-16 21:43
潘勤軒(左一)和帕莉在麻省理工學院的一場舞會上。(取自臉書)

耶魯命案死者未婚妻 與潘某合影曝光 警不排除有戀情

2021-02-12 22:54
川普獲知無罪後，發表聲明批評民主黨人「摧毀法治」、將正義轉變為政治復仇的工具。（路透）

川普獲無罪 立即批政治復仇 麥康諾：不等於寬恕暴亂

2021-02-13 17:17
全美大半15日遭到罕見超低溫大風雪，陸空交通大亂，上億人受到影響。圖為德州奧斯汀市區被大雪覆蓋，居民合力協助困在雪中的轎車脫困。(Getty Images)

暴風雪襲美 48州2.45億人挨凍…德州最慘 全美燃料恐漲價

2021-02-16 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人

圖輯／聯航客機引擎著火 碎片掉落科州民宅 機上241人
蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股

蓋茲基金信託砍半蘋果持股 加碼這檔飆股
洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來

洗漱受困浴室30小時 北京女除夕洗澡、初二才出來
吃人嘴軟 G7不敢談中國問題

吃人嘴軟 G7不敢談中國問題
華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪

華男法拉盛家門口遇襲 眼睛差點瞎了 家屬憂仇恨犯罪