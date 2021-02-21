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急凍後氣溫遽升 老舊基礎建設恐出問題

編譯林梅婕╱綜合20日電
德州奧斯汀市內自來水管線，在近日極凍風雪中破裂，工作人員正全力搶修。(美聯社)
德州奧斯汀市內自來水管線，在近日極凍風雪中破裂，工作人員正全力搶修。(美聯社)

過去一周北美大平原和南方境內各州受到暴風雪的摧殘，全國到處停電斷水，就在冷氣團終於要逐漸退去，民眾期待氣溫回升之際，真正的問題卻還在後頭：倘若氣溫急遽回升，老舊的基礎建設恐怕開始出現問題。

大雪和冰雹也許嚇人，但解凍的路面也並非安全，地面還可能因此形成更多坑洞；除此之外，管道還可能因為無法承受解凍後增加的水分而爆裂。

氣溫已在周末逐漸回升，但西南平原部分地區低溫仍持續，因此當地仍有多處處於斷電狀態，甚至出現管線大範圍的爆裂問題。

奧克拉荷馬市19日上午氣溫創紀錄降至華氏三度，上次當地出現最低溫是在1903年的七度；同樣位於奧克拉荷馬州的錫爾堡(Fort Sill)則出現0度；德州幾個城市包括奧斯汀、維多利亞市和阿比林市(Abilene)也都突破低溫紀錄，分別測得華氏20、24、和5度。

專家提醒，民眾應多加提防樹上和屋頂的融雪和冰塊，尤其是城市和都會區內的高建築物，若掉落下來有一定程度的危險；另外，有些地區晚上氣溫可能驟降，會有再次結冰帶來的問題。

國家氣象局(National Weather Service)氣象學家莎拉‧巴恩斯(Sarah Barnes)說：「再次結冰最常見的就是地面上會結成一堆爛泥，這對通行的人容易造成危險。」

根據當局先前的預測，達拉斯19日的氣溫仍比平常低20至25度，不過當日晚間氣溫就開始回升，本周末結束前會有更明顯的感受；達拉斯於20日晚間回升至46度，奧斯汀54度；休士頓20日晚間48度，21日即將回升到70度。

少數地區20日仍可能維持在0度以下，包括明尼蘇達州、威斯康辛州，以及愛阿華州東部和伊利諾州的北部邊緣地區，不過21日全部都會回升到0度以上。

低溫 奧克拉荷馬州 德州

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