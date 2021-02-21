聯航客機空中引擎著火 機件邊飛邊掉民宅砸扁卡車

乘客所拍攝的「聯合航空」波音777-200航機，20日自丹佛起飛後不久，就發生左引擎著火的驚險鏡頭。(取自推特)

聯航波音777客機引擎爆炸著火，眾多零件碎片掉落在民宅的家門口，幸無人傷亡。(美聯社)

原訂飛往檀香山的聯合航空編號328波音777-200客機，20日中午自科羅拉多州 丹佛國際機場 起飛後不久，右引擎故障著火爆炸，熊熊大火在空中燃燒，航機立即緊急飛返丹佛機場，在當地下午1點30分安全著陸；從引擎著火爆炸至返航過程中，飛機殘片如雨般掉落丹佛郊區的民宅附近，險象環生；乘客事後驚恐細述死裡逃生的驚魂之旅。當局表示，機上241人和地面均無人傷亡，堪稱「奇蹟」。

飛機急返丹佛安全著陸 機上地面無人傷亡

聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)指出，這架客機在起飛後不久右引擎就故障，後來返回丹佛機場；聯合航空聲明表示，機上載有231名乘客和10名機組人員。全案正由全國運輸安全委員會調查中。

聯合航空波音777-200航機20日自丹佛起飛後不久，就發生右側引擎著火。(路透)

機上，驚魂30分鐘 「我以為我完蛋了」

對所有大難不死的乘客來說，在飛機起飛不久至折返機場安全降落的這30分鐘充滿折磨與恐慌；飛機在高度1萬5000呎幾近巡航高度時右引擎爆炸，並伴有明亮閃光，機長通過對講機告知旅客，有些乘客甚至感覺到引擎著火的熱氣。

坐在故障引擎另一側的乘客德盧西亞(David Delucia)在丹佛機場等候另一班飛往檀香山客機時，仍在發抖；他餘悸猶存地說，飛機猛烈搖晃並開始失去高度陡降，「剛開始我以為我們完蛋了，飛機要掉下去了。」

德盧西亞和妻子還把錢包裡的駕駛執照拿出來放入身上口袋裡，這樣「萬一我們掉下去了，身分仍可被辨識出來。」

聯航波音777客機引擎爆炸著火，眾多零件碎片砸落丹佛附近市區，幸無人傷亡。(美聯社)

地面，聽到轟隆響 碎片飛過砸扁卡車

至於在地面上，又是另一場驚魂記。推特 視頻顯示，失事飛機在空中飛行時，引擎完全被火焰吞沒。

住在附近地區的目擊者塔爾(Tyler Thal)告訴美聯社，他當時正好與家人出去走走，發現一架大型民航機異常低飛，於是拿出手機拍攝，結果「目睹爆炸，煙霧和碎屑從天空掉下來。然後飛機繼續飛行，接著就看不到了。」得知無人傷亡，塔爾大大鬆了一口氣。

另一位目擊者克萊門茨(Kirby Klements)與妻子是在室內聽到巨大轟鳴聲。幾秒鐘後，他們看到一大片碎片飛過他們家窗戶，掉落到他的卡車上，駕駛座被壓碎，整部卡車被擠進泥土裡。

克萊門茨估計那圓形引擎整流罩直徑為15呎，細小的飛機引擎玻璃纖維隔熱材料碎片「像灰燼一樣」從天上掉下來，持續了「大約10分鐘」，好幾大塊隔熱材料落在他家後院。克萊門茨說：「只差10呎就會砸到房頂；要是有人在卡車上，就死定了。」

聯航波音777客機引擎爆炸著火，眾多零件碎片砸落丹佛附近市區街道，幸無人傷亡。(美聯社)

科羅拉多州布倫菲爾德(Broomfield)警局在推特發布照片顯示，有大塊圓形碎片掉到丹佛以北約25哩一棟郊區房屋上。警方呼籲若有人受傷出面告知。

航空安全專家指出，這架飛機似乎遭受了無法控制的災難性引擎故障。經營航空安全諮詢公司的退休民航飛行員考克斯(John Cox)表示，此事件極為罕見，可能是引擎內部巨大旋轉盤遭受某種故障，破壞了引擎周圍外殼。

考克斯說，飛行員均曾頻繁練習如何處理此類事件，也會立即關閉引擎內的任何易燃物包括燃料和液壓油等；儘管引擎燃燒外觀令人驚恐，但大多數此類事故並沒有導致生命損失。

國家運輸安全委員會前主席霍爾(Jim Hall)則稱，此事件再次證明，「我們的航空安全有些裂㾗，需要重視。」