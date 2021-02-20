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重回巴黎協定 拜登將面臨國內國外嚴格減碳挑戰

記者胡玉立／綜合報導
美國重回巴黎氣候協定後，拜登總統在國內面臨不小的挑戰；圖為位於懷俄明州格倫洛克的燃煤發電廠。(美聯社)
美國重回巴黎氣候協定後，拜登總統在國內面臨不小的挑戰；圖為位於懷俄明州格倫洛克的燃煤發電廠。(美聯社)

美國19日正式重回巴黎氣候協定，各國領袖均表示歡迎，但拜登總統需要展開的行動在政治上更加棘手；其中包括在未來幾個月內為削減有害化石燃料排放，設定嚴格國家目標。

拜登上任第一天即簽署行政命令，推翻前總統川普任內下令的退出巴黎協定計畫；川普認為全球暖化是科學家可笑的錯誤看法，一上任就宣布撤出巴黎協定；但根據協定議程，美國直到去年11月4日才正式生效退出，美國實際未參與此協定時日共計107天。

儘管美國回歸巴黎協定象徵意義重大，但各國領導人仍希望美國以行動證明重視程度，他們特別希望美國宣布2030年削減化石燃料排放新目標。

科學家一致認為，化石燃料排放正改變地球氣候，導致乾旱、颶風、洪水和其他自然災害極端惡化。

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)18日則表示，美國正式重返本身非常重要，拜登宣布美國將依2009年承諾向貧困國家提供氣候援助，也很重要，「我們希望美國轉為極有意義的減排，並成為其他國家的榜樣。」

前聯合國氣候變化負責人菲格雷斯(Christiana Figueres)則說，「美國退出多少天不重要，重要的是這個全球最大經濟體拒絕看到應對氣候變化機會；這樣的政治象徵曾讓人擔心，別國會跟隨美國放棄對抗氣候變化，但沒有一個國家這樣做。」

菲格雷斯說，真正的問題是川普政府四年來無所作為。美國的城市、州和企業仍在努力減少二氧化碳排放，但聯邦政府卻不參與，「我們浪費了太多時間。」

聯合國環境署執行主任安德森(Inger Andersen)表示，美國須向他國證明它的全球領導地位；她認為，當美國提交減排目標時，會努力做到。

拜登政府正努力在有意義減排和政治與金融現實之間，取得平衡；拜登計畫4月前設定美國減排目標，並主辦世界地球日峰會接待各國領導人，藉此敦促其他國家也提出具有雄心的減排目標。

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