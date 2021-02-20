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拜登爭議最大人事案 預算局長人選譚頓 過關有困難

記者顏伶如／綜合報導
獲拜登總統提名白宮預算管理局局長的倪拉‧譚頓。(路透)
獲拜登總統提名白宮預算管理局局長的倪拉‧譚頓。(路透)

民主黨籍西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)19日指出，反對拜登總統提名的倪拉‧譚頓(Neera Tanden)出任白宮預算管理局(Office of Management and Budget)局長；在參院呈現兩黨席次各半的情況下，譚頓人事案恐將鎩羽。

2020年11月大選結束後，媒體報導傳出譚頓可望獲拜登提名掌理白宮預算管理局，各種批評聲浪便一直不斷，也是拜登行政團隊中爭議性最高的人事安排。

50歲的譚頓是自由派智庫「美國進步中心」(Center for American Progress)主席，也是推特重度使用者，曾嚴詞批評共和黨國會議員，還曾痛批佛蒙特州聯邦參議員桑德斯( Bernie Sanders)。

共和黨籍參議員本月稍早已經紛紛搬出譚頓過去攻擊共和黨籍國會議員的言論；共和黨籍俄亥俄州聯邦參議員波特曼(Rob Portman)以譚頓推文舉例說，譚頓曾以「最差勁的」形容緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)，並為阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)扣上以「詐騙」帽子；譚頓也曾推文攻擊共和黨籍德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)：「吸血鬼都比克魯茲更有良心。」

國會參議員曼欽。(美聯社)
國會參議員曼欽。(美聯社)

曼欽在聲明中指出，譚頓派系色彩過於濃厚的各種發言，對於新任白宮預算管理局局長與國會議員之間的工作關係，將帶來「有毒的及有害的衝擊。」

他表示：「基於這個原因，我無法支持她的人事提名。如同我先前曾經說過，我們必須採取有意義的步驟以終結普遍存在於政壇裡的政治分化及失能。」

如果表決時50位共和黨籍參議員全數投下反對票，再加上曼欽一票，便將擋下譚頓人事案；到目前為止，拜登內閣已有七位官員在參院通過任命。

拜登19日面對媒體詢問是否將撤回提名譚頓時答道：「不會。」他表示，有信心最後可以掌握讓人事案過關的票數。

曼欽在聲明中表示：「值此重大危機期間，我們應該規畫擁有兩黨共識的新途徑，這一點已經變得比過去更加重要，以便協助解決國家當前面臨的重大挑戰。」

參議員 共和黨 拜登

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