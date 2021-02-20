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5年前未獲任大法官 司法部長人選加蘭德 可望過關

編譯潘勛／綜合19日電
拜登總統提名的司法部長人選加蘭德，周一(22日)將出席國會參院的任命聽證。(路透)
拜登總統提名的司法部長人選加蘭德，周一(22日)將出席國會參院的任命聽證。(路透)

五年前因兩黨政治對峙而未能獲任為最高法院大法官的加蘭德(Merrick Garland)，目前獲拜登總統提名為司法部長，參院司法委員會22日將為這樁人事案舉辦任命聽證，咸信加蘭德會獲得兩黨一致歡迎，順利過關。

華爾街日報(WSJ)19日報導，加蘭德當過檢察官，現任聯邦華府巡迴上訴法院法官；他在聽證會上可能遭逢的問題，是司法部要如何處理極端分子暴力日增，例如川普支持者1月6日進攻國會山莊；輪到共和黨提問時，可能會詢及去年夏季「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動在西雅圖市抗議衍生的暴亂等。

若加蘭德獲得同意出任司法部長，還要負責幾起政治極為敏感案件的偵辦，例如拜登之子杭特的稅務刑事案件，以及由特別檢察官調查聯邦調查局(FBI)2016年偵辦俄羅斯介入美國選舉的動機。

拜登已表示，這些案件的偵辦，將責成司法部長去處理；此外，要不要起訴前總統川普，罪名如教唆支持者1月6日攻擊國會山莊等，都由司法部去決定；司法部去年秋天已控告谷歌的母公司Alphabet涉嫌壟斷，這起歷史性案件也要由下任司法部長監督進行。

司法部在川普治下極為動盪；川普及前司法部長巴維理(William Barr)被視為干涉政治敏感案件；拜登及一些司法部資深官員都表示，新司法部將面臨的挑戰在重建民眾對司法部超然辦案的信心。

拜登1月7日宣布提名加蘭德時表示，司法部的聲譽、公正及超然嚴重受損，矯治這些傷害是重中之重；包括共和黨高層等其他政治人物也表示，希望司法部能不受政治驅策。

拜登的謀士群表示，民主黨斬獲參院多數後，加蘭德的任命案應可過關；加蘭德出任司法部長後，目前他的華府巡迴上訴法院法官職務將開缺，拜登會找人補實。

加蘭德的任命案得到兩黨支持，目前質疑加蘭德的聲浪反而來自左派，某些進步派人士曾盼望拜登提名提倡民權而功績卓著的人出任司法部長。

司法部 拜登 川普

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