拜登敦促歐洲盟友 聯合應對中俄挑戰

拜登總統以視訊方式亮相慕尼黑安全會議，向歐洲盟友宣示「美國回來了」。(路透)

拜登 總統執政滿一個月之際，透過視訊參與慕尼黑安全會議，首度公開對歐洲盟友喊話，指民主發展正遭遇攻擊，美歐攜手合作才能應對中國 與俄羅斯的挑戰；拜登表示，中國政府實施經濟霸凌與脅迫(economic abuses and coercion)，破壞世界經濟基礎，美國與歐洲盟友必須反擊，阻止中國壟斷。

●宣布投入20億 支持WHO疫苗機制

延續其「美國回來了」的外交政策，拜登19日向歐洲盟友喊話，並宣布投入20億美元，給世界衛生組織(WHO)主導的新冠疫苗全球取得機制(COVAX)。

在拜登上台前，中國與歐盟去年底共同宣布完成中歐投資協定談判，中國將對歐盟進一步開放市場，形同和歐盟一致對抗當時川普政府的「美國優先 」保護主義路線；當時就有媒體分析，北京趕在拜登「聯歐制中」前下一步棋，且拜登的準國安顧問蘇利文(Jake Sullivan)曾推文暗示歐盟暫緩該協定。

慕尼黑安全會議，採視訊方式舉行，拜登總統同G7國家領導人在雲端對話。(歐新社)

●「聯歐制中」阻止中國經濟壟斷

拜登的演講並未談及中歐投資協定，但在呼籲民主夥伴合作應對共同挑戰時提到中國說，「我們必須共同準備一場與中國的長期戰略競爭。」

「與中國的競爭會很費勁。」拜登說，這可以預期，過去70年來美歐與亞洲盟友在印太地區建立聯盟，要贏得未來的競爭，就必須對歷史性投資和夥伴關係保持頭腦清醒，「必須共同保護研發、智慧財產與開放社會的創造力，確保利益平均分配，非集中於少數人。」

拜登表示，「我們必須反擊中國政府破壞國際經濟體系的經濟霸凌與脅迫。每個人都要遵守相同規則，美國與歐洲企業必須揭露其治理架構，阻止壟斷。中國企業也應當遵從相同標準。」

拜登表示，必須在尖端科技、網路行為、人工智慧與生物科技上制定規範，避免這些技術被用來壓制人民，也要捍衛民主價值觀，才能達到上述目標。

●批俄破壞民主 美歐應力挺烏克蘭主權

有關俄羅斯，拜登說，克里姆林宮攻擊民主，試圖破壞民主政府體系；俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)尋求弱化歐盟與北約聯盟，破壞跨大西洋的團結，「美歐共同為烏克蘭主權挺身而出，至關重要。」

拜登表示，這不是要東西對抗，也不是要發生衝突，世界各國應可在不受脅迫的狀態下，決定其未來道路，「我們不能也不會重返冷戰的對抗與僵化聯盟。」

●喊話美歐防衛 取消德國駐軍上限

「美國回來了。」拜登表示，他要除去外界對美國的懷疑，美國將會與歐盟夥伴緊密合作，共同應對挑戰；美國致力於北大西洋公約聯盟，樂見歐洲增加投資軍事建設，強化防衛，美國將信守北約組織公約第5條所規定的「互助防禦」，「『攻擊其中一個，就是攻擊所有人』，這是我們屹立不搖的誓言。」

拜登說，他不僅收回前任政府從德國裁撤駐軍的命令，還取消在德國駐軍規模上限，「美國已決定重新與歐洲交往、與歐洲諮商，贏回受信賴的領導地位。」

拜登表示，捍衛民主責無旁貸，必須證明民主並非歷史遺物，而是復興對未來承諾的唯一最佳途徑，他呼籲民主夥伴以實力和信心合作。