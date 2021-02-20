避免氣候災難 只剩9年…美重返巴黎協定

美國19日正式宣布重返巴黎氣候協定，美國特使柯瑞透過視訊發言，稱地球距離避免災難性氣候危機，僅剩下九年的時間。(歐新社)

國務卿布林肯(Antony Blinken)19日以聲明宣布，美國 重新締約加入巴黎氣候協定；氣候變遷 總統特使柯瑞 (John Kerry)受訪時表示，要設法避免氣候危機的災難，「只剩九年。」

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)表示，歡迎美國重回巴黎氣候協定，但警告前路並不輕鬆，這是一場要窮盡一生的競賽，全世界應該走得更快、更遠。

布林肯表示，拜登總統1月20日就職當天，簽署再參加巴黎氣候協定的文件，巴黎氣候協定是全球行動史無前例的框架，美國協助其設計與實現，目標在幫助所有人避免災難性全球暖化，並在全球範圍內建立抵禦氣候變遷的恢復力。

「氣候變遷與科學外交不再成為美國外交政策的『附加』，將成為美國國內外政策的重心。」布林肯說，在美國對國家安全、移民、全球公衛與經濟外交和貿易談判中，氣候變遷至關重要，未來將氣候變遷納入各層級的雙邊及多邊對話，共商合作。

前總統川普在2017年6月宣布退出巴黎氣候協定，經過作業流程直到去年11月4日才正式生效；美國退出該協定不過百日，但川普政府任內已取消部分環境保護限制。

布林肯發布聲明後，氣候變遷總統特使柯瑞分別在美國國內的氣候變遷協會與慕尼黑安全會議上發表演說，另外還與聯合國秘書長古特瑞斯及歐洲主要國家大使分別對話，共商氣候變遷挑戰。

柯瑞在慕尼黑安全會議上暗批川普讓「美國浪費三年」，由於美國放棄領導，世界表現並不如期待，他重提2030年要走上正軌，將暖化控制在攝氏1.5度，「我們絕對、清楚、毫無疑問地處在決定性的10年內。」

柯瑞在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時說，科學家已預告，「我們有12年可以避免氣候危機的最壞結果。現在三年已沒了，所以我們還剩下九年。」

柯瑞以美國德州近日的暴風雪為例說，這是與史無前例的極凍，因為極地渦旋(polar vortex)橫掃低緯度地區；科學家指出，人為因素導致的全球暖化則是其一原因。

美國廣播公司(ABC)報導，柯瑞19日參加由前紐約市長暨前聯合國氣候變遷特使彭博(Michael Bloomberg)領導的組織America Is All In的活動表示，美國必須採取緊急且大膽的作為。

拜登將在今年4月22日世界地球日，邀請各國領袖舉行氣候峰會；聯合國氣候峰會今年11月將在蘇格蘭召開。

路透報導，英國駐美大使(Karen Pierce)表示，氣候是一項中國可以成為有益夥伴的議題，但中國與俄羅斯有時會表現得事事都在競爭，若美國、歐盟與英國進一步在氣候議題上合作，將可吸引其他國家加入，降低全球暖化。