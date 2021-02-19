拜登要推大規模經濟振興方案 民主黨內看法分歧

拜登。（美聯社）

拜登 總統與民主黨 國會黨團雖合力推動1.9兆元紓困 法案，但彼此之間已有心理準備，黨內對於下一回合大規模經濟振興方案存有歧見，不同勢力的遊說行動已緊鑼密鼓展開，民主黨團結面臨威脅。

拜登接下來將推出的經濟振興法案，金額可能超過疫情紓困法案。國會處於兩黨各半的勢態之下，過關機會不大，拜登政府接下來要推動的優先法案，讓各種需求因應而出，從對抗氣候變遷到推動移民政策，都有各種不同倡議團體爭取納入法案。

各路人馬相互較勁之下，民主黨面臨分裂危機。疫情紓困法案推動過程中，民主黨國會議員普遍團結一致，儘管在調高最低工資標準至時薪15元等議題出現不同看法，法案可望下周便能在眾院表決過關。

若再提出耗資數兆元、與緊急疫情紓困沒有切身相關的經濟法案，溫和派民主黨國會議員恐將望之卻步。究竟未來法案預算從何而來，究竟要如何加稅，民主黨現在已傳出內部爭論。

三名知情人士透露，民主黨國會高層已展開討論，接下來可能提出規模高達1.3兆元預算的法案，內容包括擴大不同領域的就業機會、推出各種基礎建設配套，以便為拜登喊出的「重建美好未來」(Build Back Better)施政計畫奠下基礎。

拜登上台以來後已先推出1.9兆元疫情紓困法案，前總統川普即將下台之前，國會也剛在2020年底通過共計4兆元紓困法案。民主黨國會黨團助理表示，討論中的法案金額數字只是初估，日後仍可能調整。

拜登政府希望新紓困提案中，能在2025年前將聯邦基本時薪調升至15元，不過恐面臨部分民主黨議員和國會阻礙；民主黨進步派認為，調升薪資可刺激已受疫情影響的經濟，而且紓困案是立法調升薪資的最佳策略。

不過拜登擔心，提高薪資的條款可能不適用於預算平衡，因為根據其限制，參院規定禁止國會用此法來批准與預算無直接相關的措施。

另外，拜登矢言在就任100天內重啟學校，但拜登政府近幾周釋出矛盾訊息，拜登16日晚間表示，希望在100天的目標期限內讓多數小學每周開放五天，但他的發言人上周卻說考慮每天開放。

拜登的幕僚輕描淡寫帶過前述矛盾，認為疫情好轉後，更多學區開放就不會再有此爭論；政治分析家認為，若拜登未能兌現承諾，恐違背選民期望。