移民改革：1100萬無證客8年入籍 農工及夢想生直申綠卡

拜登總統1月20日上任首日在白宮就簽署17項行政令，其中六件與移民事務有關。(美聯社)

國會民主黨 18日提出拜登總統的全面移民改革法案，包括為1100萬無證移民提供「八年入籍」渠道，計畫排除外籍勞工、夢想生合法移民美國的障礙，並利用科技加強邊境檢查等；移民改革是過往三屆政府的棘手議題，拜登與民主黨雖有大刀闊斧之勢，但鑑於民主黨在參、眾兩院僅具微弱優勢，該法案通過的前景渺茫，尚不知拜登是否有對策說服國會通過此案。

法案名為「2021美國公民 法案」(U.S. Citizenship Act of 2021)，由新澤西民主黨聯邦參議員梅南德茲(Robert Menendez)、加州民主黨聯邦眾議員琳達‧桑切斯(Linda Sánchez)分別於參、眾兩院揭曉，是以拜登上任首日提出的全面移民改革提案為藍本。

主要內容包括為在今年1月1日之前入境美國的無證移民提供「八年入籍」渠道，他們可先獲五年臨時合法身分，三年後可申請入籍；農業勞工及截至2017年1月1日的「童年來美暫緩遣返」(DACA)計畫者、臨時保護(TPS)身分者，可直接申請綠卡。

法案也包括完善邊境技術基建、提供額外資源強化檢查，檢測走私和其他犯罪行為，並提議在中美洲設立難民處理中心，以勸阻移民試圖從美墨邊境來美國；增加多元簽證數量、以「非公民(noncitizen)」取代法律條文中的「外國人(alien)」等。

拜登同日稍晚對此表達支持，指移民是美國作為一個國家的本質和力量，此舉將是建立「團結家庭、推動經濟成長、保衛國家安全」移民政策的重要一步；他說，優先議程無關民主黨或共和黨，只有美國人的優先議程，盼與國會兩黨合作推動全面移改。

「過去四年的誤導政策，讓本就支離破碎的移民系統，更顯迫切需要改革。」拜登說，該法案將為久違的移民改革帶來亟需的改變，透過有智慧的投資認真管理邊界安全，應對中美洲非常規移民潮的根本原因；現代化合法移民通道，為夢想生、農業勞工、臨時保護(TPS)身分者創造可爭取的入籍渠道，「我期盼與參眾兩院的領袖合作，糾正上任總統的錯誤，修復移民系統的公正、人道、秩序。」

全面移改在國會通過並非易事，該法案雖廣獲移民團體 和進步派支持，但幾乎不可能贏得共和黨相挺，協商尚未開始，就有共和黨議員抨擊該提案形同「大赦」。

民主黨在參院僅有微弱優勢，不一定能拉到共和黨十票，以避免冗長辯論戰術(filibuster)；民主黨近期也在考慮通過多個有針對性的法案，而非依靠通過率極低的綜合法案，來實踐移民改革的政策。

許多民主黨議員表示，可能先推動給夢想生或戰亂國家移民入籍渠道的針對性法案，這類法案在上屆國會曾獲不少共和黨支持；眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)未細說全面移改法案的戰略，但表示黨內有人認為，通過零星改革逐步落實，可能是當下可取之道。

提案人梅南德茲說，民主黨過往每每在此議題失敗，對於拒絕接受移民人道的邊緣聲音百般妥協、倉促讓步，反而傾聽白人至上主義者的心聲，「我們從經濟上和道德上均有必要通過一項綜合、大膽、包容的移民改革法案」，這是為了現代化移民系統，並從前總統川普留下的仇恨恐怖秀解脫。