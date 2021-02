德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生

「腳暖身就暖...」受到極端氣候影響,以乾燥炎熱聞名的美國德州 在過去幾天之內出現攝氏-18°C的酷寒。異常低溫的突襲癱瘓德州的電力設施,導致約200萬居民被迫在寒冷和黑暗中度過,目前已知21人因此死亡。而氣候不見回暖,且有可能一直持續到周末,當地情況——大停電導致部分家庭擠在車內、水管破裂、汽油短缺等——跟著持續惡化。此外,目前更棘手的問題也在於:部分德州地區的供水系統開始中斷。在缺電又缺水的狀況下,德州居民接下來幾天該如何度過這場寒冬?

解決「水」的問題是當務之急。德州目前141個縣市當中,約有590個供水系統的服務中斷、1180萬居民受影響。這是因為酷寒低溫,德州的水管破裂,且在電力不足無法運轉水力系統的狀況下,導致部分地區開始出現缺水問題。

NBC報導,約700萬名德州居民在17日收到通知,表示水必須經過加熱後才可以飲用。但諷刺的是,在沒有電力的情況下要如何加熱飲用水?而就算在恢復電力供應、積雪融化以後,也還需要時間檢驗才能確保飲用水的品質。與此同時,低水壓、缺水的狀況也進一步影響德州的消防局、醫院和機場 :低水壓讓消防栓難以運作、醫院要求社區停止扭開水龍頭以升高水壓、機場取消或延期航班等。

目前還不確定全德州的供水系統何時才可以完全恢復運作,尤其這也依賴電力系統恢復的狀況,才能得知。

氣候不見回暖,且有可能一直持續到周末,大停電導致部分家庭擠在車內、水管破裂、汽油短缺等——跟著持續惡化。圖為民眾就著微弱燭光吃晚餐。(美聯社)

面對大停電,德州許多民眾還是必須努力維持日常生活。有人跑到教會或旅館避難、也有人拿出厚棉被包裹著去搶購物資、更有民眾跑到還有供電的家具大賣場裡吃飯、睡覺。許多家庭必須擠在黑暗裡就著小蠟燭吃晚餐、到外頭砍柴再用烤肉架生火取暖、在烏漆抹黑的超市走道開手機燈購物(也因為沒電只能用現金交易)⋯⋯種種平常難以想像的末日場景,如今正在德州上演。一位休士頓民眾馬丁內斯(Barbara Martinez)向CNN表示,她一直在外面找柴燒,因為家裡已整整三天都沒有電。

「我們家只來了15分鐘的電,然後又陷入5、6小時的黑暗。」聖安東尼市民雷姆斯(Eder Lemus )說。他們家的水管都已經結凍破裂,無法供水,所以妻子必須帶著孩子到別人家要水喝。「我們都會帶著水桶到鄰居家裝水,回家才能沖馬桶。」

也因為缺乏暖氣,許多人轉向用爐子、烤架、或是汽車暖氣等熱源取暖,但卻導致了另外的風險。CNN就指出,已有民眾因為徹夜在車上開暖氣而一氧化碳中毒死亡。目前聯邦緊急事務管理局(FEMA)正準備分配60台發電機、數百萬公升的飲水和數萬條毯子,希望能在下一波寒流到來前,提供有效協助。

許多家庭必須擠在黑暗裡就著小蠟燭吃晚餐、到外頭砍柴再用烤肉架生火取暖、在烏漆抹黑的超市走道開手機燈購物(也因為沒電只能用現金交易)⋯⋯種種平常難以想像的末日場景,都在德州上演。圖為超市店員用手機燈光照明陳列貨品。 (美聯社)

有民眾跑到家裡附近未斷電的家具賣場吃飯、睡覺。(美聯社)

就在德州冰凍危機時刻,美國社群網路又因為幾張照片而掀起軒然大波;有民眾在機場拍到「疑似」德州參議員 克魯茲(Ted Cruz)一家人準備搭飛機,飛往墨西哥渡假的畫面。照片在推特(Twitter)上流傳,立刻衝上熱搜關鍵字,之中更多的是驚訝與憤怒夾雜的情緒:沒想到在德州最金困的時刻,地方的重量級參議員竟然自己遠走高飛?

但因為這一系列疑似照中,被懷疑是克魯茲的人戴著口罩、也沒有明顯可以辨認就是本人的直觀證據,因此更多網友是忙著在照片裡尋找線索,確認到底是不是那位共和黨梟雄?各路指認的蛛絲馬跡裡,發現灰色口罩和克魯茲平時在議會配戴的款式一致,都是灰底印有「 COME AND TAKE IT」字樣與黑色砲管圖,這正是德州州長反對民主黨禁槍的回嗆名台詞。

