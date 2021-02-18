德州現「明天過後」末日場景：沒水沒電 酷寒裡求生

受到極端氣候影響，以乾燥炎熱聞名的美國德州在過去幾天之內出現攝氏－18°C的酷寒。圖為德州奧斯汀一位民眾站在流理臺上踩爐子取暖。 （美聯社）

「腳暖身就暖...」受到極端氣候影響，以乾燥炎熱聞名的美國德州 在過去幾天之內出現攝氏－18°C的酷寒。異常低溫的突襲癱瘓德州的電力設施，導致約200萬居民被迫在寒冷和黑暗中度過，目前已知21人因此死亡。而氣候不見回暖，且有可能一直持續到周末，當地情況——大停電導致部分家庭擠在車內、水管破裂、汽油短缺等——跟著持續惡化。此外，目前更棘手的問題也在於：部分德州地區的供水系統開始中斷。在缺電又缺水的狀況下，德州居民接下來幾天該如何度過這場寒冬？

當務之急 解決缺水問題

解決「水」的問題是當務之急。德州目前141個縣市當中，約有590個供水系統的服務中斷、1180萬居民受影響。這是因為酷寒低溫，德州的水管破裂，且在電力不足無法運轉水力系統的狀況下，導致部分地區開始出現缺水問題。

NBC報導，約700萬名德州居民在17日收到通知，表示水必須經過加熱後才可以飲用。但諷刺的是，在沒有電力的情況下要如何加熱飲用水？而就算在恢復電力供應、積雪融化以後，也還需要時間檢驗才能確保飲用水的品質。與此同時，低水壓、缺水的狀況也進一步影響德州的消防局、醫院和機場 ：低水壓讓消防栓難以運作、醫院要求社區停止扭開水龍頭以升高水壓、機場取消或延期航班等。

目前還不確定全德州的供水系統何時才可以完全恢復運作，尤其這也依賴電力系統恢復的狀況，才能得知。

氣候不見回暖，且有可能一直持續到周末，大停電導致部分家庭擠在車內、水管破裂、汽油短缺等——跟著持續惡化。圖為民眾就著微弱燭光吃晚餐。（美聯社）

缺水停電 上演末日場景

面對大停電，德州許多民眾還是必須努力維持日常生活。有人跑到教會或旅館避難、也有人拿出厚棉被包裹著去搶購物資、更有民眾跑到還有供電的家具大賣場裡吃飯、睡覺。許多家庭必須擠在黑暗裡就著小蠟燭吃晚餐、到外頭砍柴再用烤肉架生火取暖、在烏漆抹黑的超市走道開手機燈購物（也因為沒電只能用現金交易）⋯⋯種種平常難以想像的末日場景，如今正在德州上演。一位休士頓民眾馬丁內斯（Barbara Martinez）向CNN表示，她一直在外面找柴燒，因為家裡已整整三天都沒有電。

「我們家只來了15分鐘的電，然後又陷入5、6小時的黑暗。」聖安東尼市民雷姆斯（Eder Lemus ）說。他們家的水管都已經結凍破裂，無法供水，所以妻子必須帶著孩子到別人家要水喝。「我們都會帶著水桶到鄰居家裝水，回家才能沖馬桶。」

也因為缺乏暖氣，許多人轉向用爐子、烤架、或是汽車暖氣等熱源取暖，但卻導致了另外的風險。CNN就指出，已有民眾因為徹夜在車上開暖氣而一氧化碳中毒死亡。目前聯邦緊急事務管理局（FEMA）正準備分配60台發電機、數百萬公升的飲水和數萬條毯子，希望能在下一波寒流到來前，提供有效協助。

許多家庭必須擠在黑暗裡就著小蠟燭吃晚餐、到外頭砍柴再用烤肉架生火取暖、在烏漆抹黑的超市走道開手機燈購物（也因為沒電只能用現金交易）⋯⋯種種平常難以想像的末日場景，都在德州上演。圖為超市店員用手機燈光照明陳列貨品。 （美聯社）

有民眾跑到家裡附近未斷電的家具賣場吃飯、睡覺。（美聯社）

就在德州冰凍危機時刻，美國社群網路又因為幾張照片而掀起軒然大波；有民眾在機場拍到「疑似」德州參議員 克魯茲（Ted Cruz）一家人準備搭飛機，飛往墨西哥渡假的畫面。照片在推特（Twitter）上流傳，立刻衝上熱搜關鍵字，之中更多的是驚訝與憤怒夾雜的情緒：沒想到在德州最金困的時刻，地方的重量級參議員竟然自己遠走高飛？

德州參議員 疑似度假被轟

但因為這一系列疑似照中，被懷疑是克魯茲的人戴著口罩、也沒有明顯可以辨認就是本人的直觀證據，因此更多網友是忙著在照片裡尋找線索，確認到底是不是那位共和黨梟雄？各路指認的蛛絲馬跡裡，發現灰色口罩和克魯茲平時在議會配戴的款式一致，都是灰底印有「 COME AND TAKE IT」字樣與黑色砲管圖，這正是德州州長反對民主黨禁槍的回嗆名台詞。

It appears in the middle of the worst energy crisis in the history of Texas, @tedcruz is on his way to Cancun with his family. pic.twitter.com/aEdiqdn70j — Sawyer Hackett (@SawyerHackett) February 18, 2021

其他線索比對下，許多人認為照中人物的髮線、特殊的耳朵輪廓、鬢角都和克魯茲「極為相似」，同時其他照片也有和克魯茲妻子非常相像的人入鏡，而確實也有一班飛往墨西哥坎昆的班機；儘管不是100%的把握、也有記者認為應等待最終查證，但社群網路幾乎咬定：這個渡假客根本就是克魯茲。

「泰德？是你嗎？我真不敢相信......」當輿論已經難以收拾，克魯茲本人方面經過好幾個小時仍未有任何回應。如果確實是本人，除了危難時刻撒手不管的譴責之外，在疫情時期還要搭飛機出國玩也是令人困惑；遑論飛機前往的目的地「坎昆」（Cancun），是一座位於加勒比海沿岸、氣候溫暖宜人的渡假勝地——在那裡，人們不需要用瓦斯爐烤腳取暖。