未檢測病毒 校方指違規 中國博士生遭UIUC開除學籍、註銷簽證

UIUC研究生雇員組織發起聲援陳一東的網路簽名。(網站截圖)

就讀香檳伊利諾大學(UIUC)物理學博士班的中國留學生 陳一東(Ivor Chen),因未遵守校方要求新冠病毒檢測 的防疫 規定,遭「開除學籍、註銷簽證」,引發萬人連署要求學校網開一面;校方17日回應本報的詢問表示,已有50名學生遭開除學籍,新冠病毒大流行期間學校首要任務是確保師生安全,必須嚴格執行防疫規定。

全美不少大學從去年秋季學期起,就規定學生每周須接受兩次病毒檢測,違規者將受處罰。圖為紐約大學生在納蘇郡社區學院接受檢測。(Getty Images)

全美不少大學從去年秋季學期起,就規定學生每周須接受兩次病毒檢測,違規者將受處罰。圖為一大學生接受檢測。(Getty Images)

UIUC已有50學生違規遭開除學籍

該校學務長(Dean of Students)布萊恩(Stephen Bryan)說,春季學期開始之前,UIUC已有逾2700名學生違反防疫規定,其中50名學生遭開除學籍,另外還有11個組織也因違規聚集受懲處。

UIUC負責公眾事務的副校長卡勒爾(Robin Kaler)17日透過電郵向本報表示,受限於聯邦隱私法,她無法進一步說明陳一東的情形,但她提到,該校違反新冠病毒防疫規定的處理過程,一直都公開在校內各種平台。

她解釋,學生一旦受懲戒,校方會提供「書面指控書」,且「指導老師會一起出席聽證」,同時會「讓受控者有提供證據與證詞及上訴的權利」,這些程序都由學生種突解決辦公室(Senate in partnership with the office of Student Conflict Resolution,OSCR)一起作業。

本報記者曾與陳一東聯繫,但未獲回應,代表陳一東的UIUC研究生雇員組織(The Graduate Employees' Organization,GEO)指出,陳一東因考慮同住的母親為高風險感染族群,從去年疫情爆發後,除偶爾採買,幾乎足不出戶。

陳生稱不知校方秋季學期新規定

直到去年12月11日,他前往精算師協會(Society of Actuaries)大樓參加考試,卻未能出示檢測證明,該大樓為UIUC財產,依規定無法進入。

10天後,陳一東收到學校的紀律處分通知,指他從秋季學期起,未接受校方規定每周兩次的病毒檢測,違反防疫規定。

陳一東表示,他未看到也不知道校方秋季學期規定「需通過申請才能豁免檢測」;今年春季班開學前他則有收到,當時立即送出申請也取得豁免許可。

GEO說,由此可見陳一東願意遵守規定,學校現在卻以違反校規開除其學籍,並不正確。

一年後如想復學須80小時社區服務

陳一東1月29日由GEO代表陪同出席了學生紀律委員會聽證,但委員會只給他約10分鐘陳述就公布懲處,包括開除學籍一年、交兩篇1000字悔過書(reflective essays)與禁止進入校園,一年後如想復學須提交請願書、參與80小時社區服務等。

陳一東接著到學術參議會學生紀律委員會(Academic Senate Committee on Student Discipline)提出上訴,委員會11日否決上訴。

萬餘人聲援連署陳生盼校方能轉圜

GEO於1日也代表陳一東提出二級申訴(Level 2 grievance),校方5日駁回,目前GEO將申訴升級到三級,如再度遭駁回,陳一東只能尋求法律仲裁。

由於陳一東的學籍遭除,學生簽證也將註銷,如無其他合法居留的工作或管道,必須離開美國;GEO希望透過公眾壓力,讓該案有轉圜餘地,因此發動簽名行動,至17日止已獲逾1萬8000人聲援。