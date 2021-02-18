拜登政府再花16億 提升檢測和基因排序

拜登政府將花16億元擴大和提升新冠檢測，並加強病毒基因排序研究，掌握變種病毒傳播情況。(美聯社)

白宮17日宣布，拜登政府將花16億元針對學校及遊民收容所擴大檢測 ，並加強病毒基因排序研究，掌握變種病毒 傳播情況。

拜登團隊的檢測協調官強生(Carol Johnson)說，這16億元的擴大檢測計畫，是國會通過1.9兆元疫情紓困經費之前的「示範」計畫。

強生說：「我們在檢測上仍做得不夠，也沒有足夠的檢測資源，分派到需要用到的各地方。」

公衛官員指出，政府打算運用6億5000萬元提高對非醫療機構，如初中、無家可歸者庇護所等地的檢測；衛生部將建立分配檢測資源的地區協調中心，並請各地實驗機構配合。

政府也打算拿出8億1500萬元提升檢測工具與試劑的生產；強生說，「你問問去年關注病毒檢測的人，他們都會提到同一件事：重要的檢測工具及原物料，我國的供應都短缺。」

聯邦疾病防治中心(CDC)將花費約2億元，把每周解析7000個病毒樣本基因排序的能量，提高為2萬5000個，以便了解變種病毒傳播情況，並掌握是否有新的變種出現。變種病毒可能更具傳播力，或者毒性更強，也可能兩者兼具。

專家說，美國 解析病毒基因排序的工作做得不夠，不足以掌握新冠病毒變化的最新情況，至少三個源自外國的變種已經傳入美國，也有報導說，美國已出現本土滋生的新病毒株。

白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)說，做好基因排序解析工作，才能及早發現、預防變種病毒的傳播。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說，何時才能每周解析2萬5000個樣本，「要看我們手頭有多少資源，也要看能多快動員合作夥伴。我不認為這是像按電燈開關那樣容易的事。」

疾病防治中心高級專案負責人阿姆斯壯(Greg Armstrong)預計，要到2月底才能每周解析7000個樣本，該中心已和13個試驗中心商議，如何合作提升解析數量。