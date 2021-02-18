接種疫苗隔天死亡 底特律前新聞主播死因待查

底特律當地電視台WGPR-TV前新聞主播凱倫‧哈遜山姆日前接種疫苗後僅一天後，因不明原因在自家身亡。(圖取自凱倫‧哈遜山姆臉書)

底特律當地電視台WGPR-TV前新聞主播凱倫‧哈遜山姆(Karen Hudson-Samuels)日前接種疫苗 後僅一天後，因不明原因在自家身亡，目前尚不清楚她接種的疫苗廠家為何。

根據哈遜山姆的丈夫透露詳細死因仍須待解剖，據他聲稱：「我們懷疑是中風，卻因疫苗正常副作用的發生而被掩蓋」。

今年68歲的非裔 主播哈遜山姆受到當地社區民眾的愛戴，也是底特律媒體發展歷史上的重要人物；底特律公共電視(Detroit Public TV)寫下：「她將永遠被記得，她曾經是當地媒體的先鋒，過去更不斷為底特律的非裔民眾發聲。」

哈遜山姆在廣播界的職業生涯已超過40餘年，直到去年還被獲選為「底特律歷史協會」(Detroit Historical Society)非裔小組委員會的會長；在她任職於WGPR-TV的期間，她不僅身兼主播和製作人，同時還是新聞導播。

WGPR-TV 62為全美首家媒體經營權屬於非裔人士，同時由非裔負責營運的電視台；而在哈遜山姆率先領導的倡議運動下，終於在本月將其電視台列入國家史蹟名錄(National Register of Historic Places)。

哈遜山姆的丈夫克里夫(Cliff)也向哥倫比亞廣播公司(CBS)表示：「當她得知電視台終於被成功註冊至國家史蹟名錄時，她感到非常、非常的驕傲。」