我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾演染疫者 「小辣椒」葛妮絲派楚自爆新冠確診

屋崙華埠搶案 華人酒莊東主見義勇為開4槍嚇阻

本周1350萬疫苗送各州 提速57%

編譯郭宣含／綜合16日電
拜登政府啟動FEMA緊急行動，16日在洛杉磯加州州立大學校園內設置大型疫苗接種站。加州國兵與州及聯邦人員，協力為加州居民施打疫苗。(美聯社)
拜登政府啟動FEMA緊急行動，16日在洛杉磯加州州立大學校園內設置大型疫苗接種站。加州國兵與州及聯邦人員，協力為加州居民施打疫苗。(美聯社)

拜登政府加速新冠疫苗配送速度，本周將送到各州的疫苗劑量提高至1350萬劑，自拜登總統上任以來增加57%；藥廠莫德納(Moderna)16日也宣布可提前至5月底提供第二批共1億劑疫苗；聯邦急難管理局(FEMA)率先在洛杉磯和奧克蘭(Oakland，又譯屋崙)開設大型接種中心，而全國多地受暴風雪影響，已導致疫苗配送延誤和接種中心關閉。

拜登16日表示，美國疫苗接種計畫優於預期；他在推特發文說：「我上任前，設下上任百日接種1億劑疫苗的宏大目標，在我們努力不懈下，我認為我們不但能達成，還可以超越目標。」

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)表示，拜登政府持續提高各州疫苗配送量，截至上周，每周配送各州1100萬劑，本周則增加至1350萬劑，自拜登1月20日上任以來成長57%。

莎奇也宣布，白宮加倍運送新冠疫苗到全國零售藥局，上周配送100萬劑疫苗至6500間藥局，本周提高至200萬劑疫苗，並計畫擴大至4萬間藥局。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)，截至16日，全美5522萬人已接種至少一劑新冠疫苗，其中逾1500萬人接種完兩劑疫苗；平均每日接種170萬劑新冠疫苗。

拜登政府啟動FEMA緊急行動，16日在洛杉磯加州州立大學校園內設置大型疫苗接種站...
拜登政府啟動FEMA緊急行動，16日在洛杉磯加州州立大學校園內設置大型疫苗接種站。加州國兵與州及聯邦人員，協力為加州居民施打疫苗。(美聯社)

莫德納16日表示，可望提早供應全國第二批1億劑的新冠疫苗，時程從原訂的6月提前至5月底；第三批共3億劑的疫苗供應也擬從9月底提前至7月底。

莫德納預計，2月和3月平均每月可提供3000萬至3500萬劑疫苗，4月至7月底則每月提供4000萬至5000萬劑疫苗。

聯邦政府為了在疫情重災區推動大規模疫苗接種，FEMA在洛杉磯和奧克蘭開設兩處疫苗接種中心；聯邦政府也擬與各州合作，在全國成立100座聯邦疫苗接種中心。

暴風雪癱瘓交通，16日持續影響全國新冠疫苗配送與接種；下雪導致影響空運和陸運，導致疫苗配送延誤；部分接種疫苗的診所關閉，或者民眾取消預約，

莎奇16日表示，白宮積極協助讓新冠疫苗配送至德州等雪災區，「我們非常關切，並持續確保民眾能在所需時程取得疫苗。」

疫苗 拜登 白宮

上一則

48州酷寒27死 德州冰凍 中南部多地破「百年低溫紀錄」

下一則

紓困案尋求支持 拜登：7月底疫苗夠所有國人施打

延伸閱讀

世界晚報／拜登再改移民法案 無證客有望入籍

世界晚報／拜登再改移民法案 無證客有望入籍
恢復傳統 拜登大衛營度假、和孫女打電玩「勉強贏了」

恢復傳統 拜登大衛營度假、和孫女打電玩「勉強贏了」
暴風雪阻疫苗運送 拜登：1億人接種目標 百日內能突破

暴風雪阻疫苗運送 拜登：1億人接種目標 百日內能突破
川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍

川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍

熱門新聞

蔣凱文（左）和帕莉相識一年後訂婚。(取自臉書)

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

2021-02-09 23:11
潘勤軒2009年高中時曾代表美國隊參加國際奧數賽並奪得銀牌，也是鋼琴好手，是麻省理工學院學生中的風雲人物。(取自推特)

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

2021-02-11 06:00
潘勤軒(左一)和帕莉在麻省理工學院的一場舞會上。(取自臉書)

耶魯命案死者未婚妻 與潘某合影曝光 警不排除有戀情

2021-02-12 22:54
拜登總統。(美聯社)

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

2021-02-12 18:43

舊金山怎麼了？ 治安壞到連偵探也遇死刼

2021-02-11 00:10
知情人士指出，川普對他的代表律師卡斯托開場辯論表現不滿。幾近咆哮地指責卡斯托沒講清楚辯論重點。（路透）

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

2021-02-09 21:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感

台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感
美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因

美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因
馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘
周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨
川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍

川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍