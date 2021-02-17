本周1350萬疫苗送各州 提速57%

拜登政府啟動FEMA緊急行動，16日在洛杉磯加州州立大學校園內設置大型疫苗接種站。加州國兵與州及聯邦人員，協力為加州居民施打疫苗。(美聯社)

拜登 政府加速新冠疫苗 配送速度，本周將送到各州的疫苗劑量提高至1350萬劑，自拜登總統上任以來增加57%；藥廠莫德納(Moderna)16日也宣布可提前至5月底提供第二批共1億劑疫苗；聯邦急難管理局(FEMA)率先在洛杉磯和奧克蘭(Oakland，又譯屋崙)開設大型接種中心，而全國多地受暴風雪影響，已導致疫苗配送延誤和接種中心關閉。

拜登16日表示，美國疫苗接種計畫優於預期；他在推特發文說：「我上任前，設下上任百日接種1億劑疫苗的宏大目標，在我們努力不懈下，我認為我們不但能達成，還可以超越目標。」

白宮 發言人莎奇(Jen Psaki)表示，拜登政府持續提高各州疫苗配送量，截至上周，每周配送各州1100萬劑，本周則增加至1350萬劑，自拜登1月20日上任以來成長57%。

莎奇也宣布，白宮加倍運送新冠疫苗到全國零售藥局，上周配送100萬劑疫苗至6500間藥局，本周提高至200萬劑疫苗，並計畫擴大至4萬間藥局。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)，截至16日，全美5522萬人已接種至少一劑新冠疫苗，其中逾1500萬人接種完兩劑疫苗；平均每日接種170萬劑新冠疫苗。

拜登政府啟動FEMA緊急行動，16日在洛杉磯加州州立大學校園內設置大型疫苗接種站。加州國兵與州及聯邦人員，協力為加州居民施打疫苗。(美聯社)

莫德納16日表示，可望提早供應全國第二批1億劑的新冠疫苗，時程從原訂的6月提前至5月底；第三批共3億劑的疫苗供應也擬從9月底提前至7月底。

莫德納預計，2月和3月平均每月可提供3000萬至3500萬劑疫苗，4月至7月底則每月提供4000萬至5000萬劑疫苗。

聯邦政府為了在疫情重災區推動大規模疫苗接種，FEMA在洛杉磯和奧克蘭開設兩處疫苗接種中心；聯邦政府也擬與各州合作，在全國成立100座聯邦疫苗接種中心。

暴風雪癱瘓交通，16日持續影響全國新冠疫苗配送與接種；下雪導致影響空運和陸運，導致疫苗配送延誤；部分接種疫苗的診所關閉，或者民眾取消預約，

莎奇16日表示，白宮積極協助讓新冠疫苗配送至德州等雪災區，「我們非常關切，並持續確保民眾能在所需時程取得疫苗。」