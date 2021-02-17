馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

中國首富馬雲。(路透)

華爾街日報16日報導，中國 首富馬雲創辦的「螞蟻集團」原訂去年底在中國首度公開上市(IPO)，遭中國國家主席習近平 「喊卡」，因習近平不滿馬雲公開批評他加強監督金融體系作為，擔心「螞蟻」為中國金融體系增加風險外，調查更發現，「螞蟻」股權結構複雜，涉及「上海幫」江澤民派系政治利益團體，對習近平及其內部圈子構成潛在挑戰，因此敲響了警鐘，尤為關鍵。

華爾街日報採訪了十多個了解調查的官員和政府顧問，指中國網路金融公司「螞蟻集團」原將成為全球最大IPO，但在中國公開上市前幾周，中央政府金融監管機構調查發現，螞蟻IPO募股說明書掩蓋了該公司股權複雜性，其中一些與江系政治家族有關，令北京深感不安。

這些不透明的投資 募股公司連同馬雲及公司高層管理人，本可通過估值逾3000億元公司上市，賺到數十億元。

知情人士說，金融監管機構深入研究募股說明書細節發現，螞蟻集團股權涉及到「太子黨」前中國領導人江澤民孫子江志成參與創辦的博裕資本私募股權投資公司，以及前中共中央政治局常委賈慶林女婿李柏檀擔任董事長的北京昭德置業公司。

習近平藉反貪腐 強化控制權

華爾街日報報導，習近平擔任中國領導人迄今八年，權力可與毛澤東相比。他倡議反腐敗、反房地產投機和其他高風險金融活動，在打擊貪腐之際，強化控制權，螞蟻IPO計畫正是習近平長期以來看不下去的財富積累之舉。

報導指出，金融監管者調查前，即已擔心螞蟻集團的商業模式。螞蟻集團旗下第三方支付平台「支付寶」有十億多人使用，螞蟻因此獲得消費者消費習慣、借貸行為、帳單和貸款支付歷史等龐大數據，並據此建立金融服務巨頭。

它還向近十億人提供貸款，經營中國最大貨幣市場基金，並出售許多其他金融產品，從交易中獲利，卻不必遵循商業銀行必須遵守的嚴格規定和資本要求；其資金大多是由國有銀行提供並承擔大部分風險。

金融股份高利潤 流向太子黨

對股東進行調查的知情人士說，「在許多人暗中積累大量財富之際，很多風險已轉移到了美國。」

馬雲與「太子黨」之間的聯繫可追溯到馬雲擴展電子商務巨頭「阿里巴巴集團」年代；2012年，江志成協助馬雲談判達成阿里巴巴收購雅虎一半股份的交易。

江志成的「博裕資本」與中國投資公司、國家開發銀行和中信集團私募股權部門組成的投資財團，為阿里巴巴這筆需71億元的收購提供了部分資金；這些公司全都有強烈政治聯結，該財團為此在阿里巴巴集團取得近5％股份回報；2014年，阿里巴巴集團在紐約證交所掛牌上市，持股人獲利狂飆。

據華爾街日報瀏覽的商業紀錄，「博裕資本」先在上海成立子公司投資一家上海投資公司，然後該公司投資名為「北京京管投資中心」私募股權公司，購下螞蟻集團股票。根據「螞蟻」IPO文件，「北京京管」擁有近1％股份，躋身前十大股東之列；但其募股說明書並未提及博裕與北京京管的關連。

知情人士說，習近平不想讓「螞蟻」將利潤驚人的金融股份流向中國知名太子黨；對他來說，那只會擴大貧富差距、有損他減少貧困的努力。

現年56歲的馬雲最早在1999年於浙江杭州公寓裡創立阿里巴巴，習近平在2002年到2007年主政浙滬，並鼓勵阿里巴巴等公司擴張；但習近平與科技企業家打交道多年後，決定對他們提出更多要求，要讓他們服膺於當今政治重點下。

「螞蟻集團」現在主要將以金融公司型態進行重組，須遵循適用於銀行的嚴格要求，這表示它可能不得不籌集資金以增強資本基礎，從而接受大型國有銀行或其他類型政府控制實體購買股份，現有股東股份可能因此被稀釋。

預計「螞蟻」主要股東、高級管理人和董事均將受到監管機構審查並研究其資格和資金來源。接近調查的官員表示，螞蟻重組需要一些時間才能完成，「該公司能否重啟IPO，目前不在政府高層議程範圍內。」