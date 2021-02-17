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不怕西雅圖風雪 90歲老婦拄杖徒步6哩打疫苗

編譯陳韻涵╱綜合16日電
西雅圖90歲的婦女戈曼，無懼風雪，堅持要打疫苗。(美聯社)
西雅圖90歲的婦女戈曼，無懼風雪，堅持要打疫苗。(美聯社)

西雅圖地區日前遭罕見暴風雪侵襲，高齡90歲的法蘭‧戈曼(Fran Goldman)仍佇著拐杖，踏著近一呎的積雪，來回步行六哩接種第一劑新冠肺炎疫苗

「我一直掛在網路上等」

戈曼安全返家後，14日在西雅圖的沙點(Sand Point)社區接受「西雅圖時報」(Seattle Times)訪問時說：「我一直打電話才預約到該疫苗接種所，我無時無刻掛在網路上(等待預約)。」

戈曼每天早上致電華盛頓州衛生廳，詢問能否幫她安排疫苗接種。

戈曼原本想在當地附設藥局的雜貨店接種未果，她住在紐約水牛城的女兒盧斯(Ruth)透過電話和網路搜尋地點，甚至委託亞利桑納州的朋友協助。

戈曼12日終於約到西雅圖兒童醫院(Seattle Children's hospital)，經過連串問答卻無疾而終。

上帝關了一扇門，不忘為她開啟另一扇窗。

她收到打疫苗的通知，戈曼說：「我不敢相信我的雙眼，必須戴眼鏡看個仔細。」

她預約了14日上午9時10分打疫苗，卻不知道暴風雪來勢洶洶。

13日，戈曼一覺醒來看到滿地積雪，但她想著明日仍要按計畫動身；她裹著層層衣裳，拄著拐杖緩行；她的手機地圖告訴她，這趟跋涉單趟三哩。

「這不簡單且具挑戰性」

去年剛經歷髖骨置換手術的她說：「這不簡單且具挑戰性。」最終，戈曼順利抵達疫苗注射中心，僅遲到五分鐘；若她早到的話，還得等待。

盧斯並不甚擔心母親的狀況，「我們是熱愛戶外生活的人，我們屬於野外，我昨天也頂著華氏六度寒風前往安大略湖(Lake Ontario)。」

女兒：我媽不會被一點雪阻止

她說：「我媽不會因為一點雪，阻止她打疫苗；她想走多遠就走多遠，她是很棒的人，具備『不受逆境阻撓』的態度。」

疫苗 西雅圖 暴風雪

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