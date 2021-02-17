我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾演染疫者 「小辣椒」葛妮絲派楚自爆新冠確診

屋崙華埠搶案 華人酒莊東主見義勇為開4槍嚇阻

不到1年…航母羅斯福號再爆3人確診

編譯郭宣含╱綜合16日電
羅斯福號航母再傳確診案例。(美聯社)
羅斯福號航母再傳確診案例。(美聯社)

海軍官員15日表示，羅斯福號(USS Theodore Roosevelt)航空母艦上有三名名船員確診新冠肺炎，該艘航母時隔不到一年再次在海上爆發疫情。 

海軍在聲明中指出，這些船員並未出現新冠肺炎的症狀，目前他們與曾密切接觸者都在船上隔離；目前這些被列為密切接觸的對象尚無人檢驗呈陽性。

「本艦遵照海軍和聯邦疾病防治中心(CDC)指南，採取積極的防疫策略，包括規定戴口罩、維持社交距離和衛生習慣。」海軍聲明表示：「太平洋艦隊致力採取任何可行防疫措施保衛美軍健康，羅斯福號目前仍在運行，而且完全維持運作。」

三名水手於14日確診，時隔不到一年前，羅斯福號驚傳數百起新冠確診案例；當時該航母前艦長克羅齊爾(Brett Crozier)寫備忘錄向媒體披露，他懇求海軍上司讓4800名船員中的多數人在關島上岸隔離，結果此舉引發怒火。

克羅齊爾當時指出：「但我們並未身處戰爭中，船員無須喪命，如果我們現在不行動，就無法好好照顧我們最信任的資產—我們的船員。」

前代理海軍部長莫德利(Thomas Modly)隨後開除克羅齊爾，並告訴記者前艦長「驚慌失措」；莫德利從華府飛往關島向羅斯福號人員發表談話，並批評克羅齊爾向媒體洩漏備忘錄「不是太天真就是太愚蠢」；結果莫德利遭受猛烈批評，隨後辭職。

根據海軍報告，被派駐在羅斯福號的41歲海軍三級軍士長薩克(Charles Thacker)染疫後，於關島死於新冠肺炎併發症；當時艦上近1300名船員染疫，等於船上每四個人，就有超過一人確診。

國防部督察長上周總結，羅斯福號首波新冠疫情爆發的主因，是因為無法有效維持社交距離，以及船員太早結束隔離。

國防部督察長辦公室在2月報告中指出，雖然去年海軍有多艘船艦出現新冠確診案例，但僅有羅斯福號和驅逐艦「紀德號」(USS Kidd)在海上爆發疫情。

該調查報告指出：「海軍在海上控制疫情爆發的能力，顯示就算船艦母港出現社區傳播，海軍也足以控制新冠病毒。」

疫情 新冠肺炎 社交距離

上一則

天寒地凍靠發電機、熱車取暖 一氧化碳中毒奪6命

下一則

美新病例連5周下降 專家憂變種病毒引爆第4波疫情

延伸閱讀

紐約前中華公所主席陳玉駒 92歲染疫辭世

紐約前中華公所主席陳玉駒 92歲染疫辭世
一年內海上第二爆！美航艦羅斯福號3水手驚傳確診

一年內海上第二爆！美航艦羅斯福號3水手驚傳確診
英國變異病例 佛州全美最高

英國變異病例 佛州全美最高
「下次絕對血流成河」前海軍情報官員疑國會暴動關鍵人

「下次絕對血流成河」前海軍情報官員疑國會暴動關鍵人

熱門新聞

蔣凱文（左）和帕莉相識一年後訂婚。(取自臉書)

耶魯華裔碩士生遭槍殺 MIT中國博士生疑涉嫌

2021-02-09 23:11
潘勤軒2009年高中時曾代表美國隊參加國際奧數賽並奪得銀牌，也是鋼琴好手，是麻省理工學院學生中的風雲人物。(取自推特)

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

2021-02-11 06:00
潘勤軒(左一)和帕莉在麻省理工學院的一場舞會上。(取自臉書)

耶魯命案死者未婚妻 與潘某合影曝光 警不排除有戀情

2021-02-12 22:54
拜登總統。(美聯社)

10州要求「享白卡福利者」要工作 傳拜登將撤銷此規定

2021-02-12 18:43

舊金山怎麼了？ 治安壞到連偵探也遇死刼

2021-02-11 00:10
知情人士指出，川普對他的代表律師卡斯托開場辯論表現不滿。幾近咆哮地指責卡斯托沒講清楚辯論重點。（路透）

彈劾開場辯論 川普咆哮律師沒講清楚：審判不合憲

2021-02-09 21:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感

台積電總裁險「忘了自己是誰」 想張忠謀找回踏實感
美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因

美新冠確診40州降逾25% NBC：專家指出2原因
馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘

馬雲牽扯太子黨 習近平踩螞蟻…最大IPO喊卡 內情揭秘
周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨

周三清晨及周四 美南與東北部將各有另一波冰雪降臨
川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍

川普政策終結！拜登將赦移民 1100萬無證客拚入籍