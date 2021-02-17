不到1年…航母羅斯福號再爆3人確診

羅斯福號航母再傳確診案例。(美聯社)

海軍官員15日表示，羅斯福號(USS Theodore Roosevelt)航空母艦上有三名名船員確診新冠肺炎 ，該艘航母時隔不到一年再次在海上爆發疫情 。

海軍在聲明中指出，這些船員並未出現新冠肺炎的症狀，目前他們與曾密切接觸者都在船上隔離；目前這些被列為密切接觸的對象尚無人檢驗呈陽性。

「本艦遵照海軍和聯邦疾病防治中心(CDC)指南，採取積極的防疫策略，包括規定戴口罩、維持社交距離 和衛生習慣。」海軍聲明表示：「太平洋艦隊致力採取任何可行防疫措施保衛美軍健康，羅斯福號目前仍在運行，而且完全維持運作。」

三名水手於14日確診，時隔不到一年前，羅斯福號驚傳數百起新冠確診案例；當時該航母前艦長克羅齊爾(Brett Crozier)寫備忘錄向媒體披露，他懇求海軍上司讓4800名船員中的多數人在關島上岸隔離，結果此舉引發怒火。

克羅齊爾當時指出：「但我們並未身處戰爭中，船員無須喪命，如果我們現在不行動，就無法好好照顧我們最信任的資產—我們的船員。」

前代理海軍部長莫德利(Thomas Modly)隨後開除克羅齊爾，並告訴記者前艦長「驚慌失措」；莫德利從華府飛往關島向羅斯福號人員發表談話，並批評克羅齊爾向媒體洩漏備忘錄「不是太天真就是太愚蠢」；結果莫德利遭受猛烈批評，隨後辭職。

根據海軍報告，被派駐在羅斯福號的41歲海軍三級軍士長薩克(Charles Thacker)染疫後，於關島死於新冠肺炎併發症；當時艦上近1300名船員染疫，等於船上每四個人，就有超過一人確診。

國防部督察長上周總結，羅斯福號首波新冠疫情爆發的主因，是因為無法有效維持社交距離，以及船員太早結束隔離。

國防部督察長辦公室在2月報告中指出，雖然去年海軍有多艘船艦出現新冠確診案例，但僅有羅斯福號和驅逐艦「紀德號」(USS Kidd)在海上爆發疫情。

該調查報告指出：「海軍在海上控制疫情爆發的能力，顯示就算船艦母港出現社區傳播，海軍也足以控制新冠病毒。」