美新病例連5周下降 專家憂變種病毒引爆第4波疫情

全美新冠肺炎新增病例上周減少23%，住院率下跌16%，確診及住院數據都連續第五周下降；但專家警告，若未能遏止變種病毒 傳播，第四波疫情 恐怕即將到來；康乃狄克州首次發現最早在南非出現的變種病毒病例。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)說，全美約4%病例為率先在英國發現、傳染力較高的「B.1.1.7」變種病毒感染。

瓦倫斯基14日接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)訪問時說：「我們預測此病毒將在3月底前成為主流。」

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至14日，美國至少2775萬750人確診、已知48萬7794人死亡。

路透(Reuters)分析各州數據顯示，本月第二周同比前一周的疫情數據，50州中只有阿拉斯加、內布拉斯加和南達科塔州的疫情增加；14日截止的第二周死亡率減少1.8%，來到2萬1787例，連續兩周減少。

路透分析「新冠病毒追蹤計畫」(Covid Tracking Project)數據顯示，上周住院人數降至7萬4000人，為去年11月中以來新低；全美確診率則為5.7%，為去年10月25日當周以來新低。

然而，專家警告民眾別因疫情趨緩而欣喜，仍需嚴謹防疫 ，如戴口罩並遵守社交距離，否則若變種病毒加速擴散，第四波疫情漲幅很快就會在春季來臨。

哈佛大學公衛學院教授葛文德(Atul Gawande)說：「我非常擔心防疫懈怠。」

美國的新冠疫情去年春季在東北部攀升，夏末在南部惡化，11月到隔年1月幾乎所有地區都淪陷。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前代理首席科學家盧西亞娜‧柏里奧(Luciana Borio)表示，「我們受夠了它(新冠病毒與肺炎疫情)，但它跟我們沒完。」

康州衛生廳表示，日前發現首例率先在南非發現的B.1.351變種病毒病例，這名住在康州費爾菲爾德郡(Fairfield County)的病患年介60歲到70歲之間，沒有近期旅遊史，目前在紐約的醫院接受治療，並由紐約的健康官員通報康州衛生當局。

B.1.351變種病毒比原本的新冠病毒傳播力更強，此毒株去年10月最早在南非出現，上月底在美現蹤。

康乃狄克州長拉蒙(Ned Lamont)說：「看到另一宗本土變種病毒病例，凸顯疫情嚴重且須強化必要措施，以免過去一年的防疫失敗；病毒不認州界、國界，我們有責任做好個別本分，遏止病毒擴散。」

康州除了第一起B.1.351變種病毒病例之外，還有42起病例由B.1.1.7變種病毒引起。