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傳播疫情假消息 美聯社：中國最嚴重 官員官媒還「助攻」

記者顏伶如／綜合報導
美聯社調查報導指出，從北京到華府、莫斯科以及德黑蘭，政治領導人及支持官方的媒體，一再扮演訊息消息傳播者的角色，旨在針對疫情起源製造困惑。(美聯社)
美聯社調查報導指出，從北京到華府、莫斯科以及德黑蘭，政治領導人及支持官方的媒體，一再扮演訊息消息傳播者的角色，旨在針對疫情起源製造困惑。(美聯社)

美聯社與華府智庫「大西洋理事會」(Atlantic Council)數位取證研究實驗室(Digital Forensic Research Lab)合作，歷時長達九個月，完成的調查報導說，指稱新冠病毒是美國製造的謠言，是透過具有中國官方色彩的單位在幕後推波助瀾，中國政府再利用假資訊作武器，從陰暗的網路角落對數以百萬計的全球民眾傳播不實訊息。

美聯社報導，中國通報出現神秘病毒確診首例之際，幾乎同一時間就有關於疫情的謠言在中國的社群網站傳出，繪聲繪影指稱這種病毒是外國對手故意散布的「生化武器」。

2019年12月31日當天，一名微博用戶發文寫道：「要當心美國人！」如今，世界衛生組織(WHO)對疫情假消息提出警告屆滿周年，疫情陰謀論持續蓬勃，全球累計已有200多萬人感染新冠病毒而喪生。報導指出，中國官員是散布疫情陰謀論的推手，目的在於針對疫情起源製造困惑。

報導指出，從北京到華府、莫斯科以及德黑蘭，政治領導人及支持官方的媒體，一再扮演訊息消息傳播者的角色，利用身分地位大力宣傳符合政治目的的各種疫情陰謀論。但調查採訪發現，就在疫情爆發初期，當中國遭外界抨擊未能積極採取有效防疫措施的同時，對於外國政府散布最多疫情假消息的，其實並非俄羅斯，而是中國。

美聯社調查採訪中，分析了數以百萬計來自推特、臉書、YouTube、Telegram、微博、微信及俄羅斯社群網站VK等社群媒體平台的發文。

報導指出，疫情發生之際，中國承受來自「匿名者Q」(QAnon)、福斯新聞網(Fox News)、前總統川普以及共和黨高層眾口鑠金的強大壓力，言之鑿鑿新冠病毒就是中國製造出來的。中國外交部官員接受美聯社訪問時說，北京一方面透過西方社會的社群媒體促進國際友誼並提供事實真相，另一方面也要捍衛名聲，免於在疫情期間遭受政治化的仇恨勢力攻擊。

中國外交部對美聯社發表聲明指出，各方面都應嚴正拒絕假消息的散布，「面對謠言滿天飛的情況下，把事實說清楚以便澄清謠言、破除謊言，不但合情合理，也是恰當的」。

世界各國忙著處理疫情的同時，也較勁著誰能掌握「病毒從何而來」的話語權。2020年3月，中國爆發疫情的三個月之後，非營利機構丕優研究中心(Pew Research Center)調查發現，每三名美國民眾中就有一人相信新冠病毒是在實驗室裡製造出來的。另外，全球各地的反封鎖經濟、反口罩團體則紛紛指稱新冠病毒是假消息或生化武器，讓各地衛生官員的抗疫工作變得更加複雜。

前總統川普以「中國病毒」稱呼新冠病毒，讓聲稱中國科學家製造病毒的陰謀論，獲得火上加油的助長效果。美聯社分析，中國面對力道增強的抨擊聲浪，採取了防衛手段，官方「人民日報」2020年2月22日便刊登報導，描述病毒可能是美軍帶入中國的，相同消息還透過芬蘭「赫爾辛基時報」(Helsinki Times)、「紐西蘭前鋒報」(New Zealand Herald)對國際社會發聲。

專門研究中國文化政治與媒體關係的杜克大學(Duke University)教授劉康(Kang Liu)比喻，假消息堪稱媒體病原體(media pathogen)，像新冠病毒一樣傳播著。他說：「我們面臨雙重疫情，除新冠病毒外，還有基於恐懼的疫情，讓人感到彷彿置身生死關頭的，就是這股恐懼感。」

中國通報出現神秘病毒確診首例之際，便有中國社群網站指稱這種病毒是外國對手故意散布...
中國通報出現神秘病毒確診首例之際，便有中國社群網站指稱這種病毒是外國對手故意散布的「生化武器」。圖為世衛組織(WTO)專家前往中國調查病毒源頭。(路透)
中國外交部說，「面對謠言滿天飛，把事實說清楚以便澄清謠言、破除謊言，不但合情合理...
中國外交部說，「面對謠言滿天飛，把事實說清楚以便澄清謠言、破除謊言，不但合情合理，也是恰當的」。圖為外交發言人華春瑩。(美聯社)

中國 疫情 社群網站

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